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匡列隔離要花數萬元 立委建議政府埋單

記者吳亮賢、楊雅棠／台北15日電
匡列隔離要花費台幣數萬元，立委建議由政府埋單。圖為台南市政府14日到野生動物園清消。（圖：台南市府提供）
匡列隔離要花費台幣數萬元，立委建議由政府埋單。圖為台南市政府14日到野生動物園清消。（圖：台南市府提供）

疫情未歇，不少民眾因為足跡與確診者重疊被匡列隔離，只是吃一頓飯，卻可能得花數萬元自費住進防疫旅館，直呼早知不要掃實聯制。多位立委主張全額公費，「政府埋單是合理的」。

目前各縣市對於匡列者隔離者作法不一，雖然指揮中心允許居家隔離，但不少縣市都強制要求遭匡列者入住防疫旅館，補助方式也不一，有的縣市會以公費支付，有的需自費，呈現一國多制。

時代力量立委邱顯智說，防疫旅館就算用破盤價1天2000元台幣計算，隔離14天也要2萬8000元，扣掉每天1000元補助，還要自付1萬4000元，如家庭人數較多，且主要經濟來源也被隔離，更是難以承受。

邱顯智也表示，集中檢疫所量能不足，改採防疫旅館作為主要的隔離場所產生的額外費用，「國家當然更應該埋單」，依傳染病防治法規定，「得徵收費用」的只有入出境相關的檢疫或措施，曾與病人接觸或疑似被傳染者並沒有「得徵收費用」的規定，「換句話說，不只不該收費，還必須給人補償」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，若足跡重疊非民眾故意引發，卻因此要去防疫旅館隔離，費用由政府埋單是合理的。民眾黨團立法院黨團幹事長張其祿也持相同看法。

民進黨立委蔡易餘說，為維持衡平性，可將原補助集中檢疫所的費用，用於補助民眾入住防疫旅館。

指揮官陳時中表示，已講過多次，居家隔離以在家隔離為主，除非陽性率很高的群聚、移工，或是居家環境沒辦法達成要求者，才會要求到集中檢疫所，這種隔離都不收費。有些地方政府若自己擴大匡列，應該要做一些考慮。

防疫 旅館 陳時中

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