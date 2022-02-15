台本土+4確診 累計11條不明傳播鏈 冰山一角？

高雄14日新增三例，環保局赴紅茶店清消。（圖：高市環保局提供）

台灣昨天新增4名新冠肺炎本土個案，分別為苗栗竹南市場攤商（案19731），以及高雄鳳山區一對母子（案19730、案19732）、1名紅茶牛奶 店店員（案19733）。昨增4例本土個案，高雄增3例，分屬兩起感染源不明事件，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，加上原先9條待釐清傳播鏈，累積11條傳播鏈感染源尚待釐清。

本報系聯合報報導，指揮官陳時中 表示，高雄3例確診者均有地緣關係，感染源尚待釐清。至於竹南攤商則應與高雄砂石場群聚事件有關，1名確診員工回苗栗過年時傳給姊妹，姊妹都去過竹南市場，但並未向該攤商購物。

陳時中說，研判攤商應為高雄砂石場延伸個案，但由於確診姊妹都不曾在該攤位消費或停留，僅能說足跡相關，但沒有重疊，其實「關聯性相當薄弱」，詳細接觸史還需要進一步調查。

另3例均在高雄鳳山區，該對染疫母子，母親（案19730）接種過兩劑科興疫苗 。20多歲兒子接種過兩劑AZ、一劑BNT疫苗，因母親確診接受接觸者採檢，無症狀確診，Ct值14，病毒量高。陳時中表示，懷疑兒子傳染給母親。

另一個案為鳳山紅茶牛奶店的20多歲男性員工（案19733），住三民區，未曾接種疫苗，Ct值僅15.5。個案父親是貨櫃司機，曾進出高雄港，但先前採檢四次都是陰性，父傳子的可能性相對低，感染源尚待疫調釐清。

「這只是冰山的一角」，林口長庚副院長邱政洵說，一條不明感染源傳播鏈下面代表潛藏3條傳播鏈，需靠擴大篩檢，才能找出感染者，「至少再觀察一個月，才能確定疫情是否真的穩定下降」。