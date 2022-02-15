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「社區是乾淨的」北市自行宣布微解封 5都暫不跟進

台灣新聞組／台北15日電
台北市15日起微解封，防疫標準變寬鬆，動物園、天文館、兒童新樂園等取消預約及容留人數。（記者葉信菉／攝影）
台北市15日起微解封，防疫標準變寬鬆，動物園、天文館、兒童新樂園等取消預約及容留人數。（記者葉信菉／攝影）

中央流行疫情指揮中心考慮3月中旬前要放寬入境檢疫規定，但台北市長柯文哲昨天以「社區是乾淨的」自行宣布北市今起微解封，開放國高中生跨縣市校外教學、畢旅。其餘五都首長都暫不跟進。

本報系聯合報報導，台北市是在中央之前先行微解封，國中以上校園全面開放，柯文哲說，要盡量在防疫與市民生活間取得一個平衡，兩周沒有社區感染，不需要給民眾太多不必要限制，國小生因還沒打疫苗，校園暫不開放；幼兒園及國小也僅開放北市內的校外教學，跨縣市交流活動仍暫緩；國中以上室內外開放，租借須提送活動防疫計畫，並符合場地容留人數限制。

台北市立動物園、天文館、兒童新樂園等地點取消預約及容留人數限制，電影院、雙層巴士比照餐廳開放飲食。另外，各級學校修正停課標準，1人確診全班停課14天，不同班兩人以上確診才全校停課。

社區大學、樂齡中心及樂齡學堂以實施實體課程為原則，須全程配戴口罩；社區照顧據點若能保持1.5公尺距離就開放共餐，但共餐服務人員須打滿兩劑疫苗超過14天甚至施打追加劑。

台北市宣布今起微解封，五都沒跟進，但因先前北市自行提高防疫等級，放寬後比中央寬鬆的只有開放雙層巴士用餐，也准許學生跨縣市校外教學或畢旅，因此台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲都說一切依中央規範，沒有加嚴，也就沒有解封問題。

新北市長侯友宜認為要觀察到本月底，若疫情相對穩定，當然能在安全無虞底下慢慢往前走。

桃園市政府表示，雖然桃園疫情已經收斂，但不會跟進台北市微解封，市府將觀察到2月底，再視疫情發展決定是否鬆綁防疫規範。目前仍有八點規範須遵守，包括全市餐廳與百貨賣場美食區、內用區座位減半或使用隔板、屏風、禁止試吃、禁用附設歌唱設備（如卡拉OK），離座時必須佩戴口罩等。

高雄市長陳其邁說，大家希望逐步回歸日常生活，但兼顧防疫，居家檢疫仍建議以一人一戶為主。

盧秀燕表示，台中市之前沒自行升至2.5級，就沒有自行解封問題，戲院沒限制飲食、開學照常、大型活動照辦，和中央步調一致，維持二級。

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