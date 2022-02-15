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台居檢最快3月縮為10天 商務客優先 出國玩恐等第3季

台灣新聞組／台北15日電
台灣本土疫情趨緩，預定最快3月中旬就放寬入境管制，檢疫天數從14天縮短為10天。（記者黃仲明／攝影）
台灣本土疫情趨緩，預定最快3月中旬就放寬入境管制，檢疫天數從14天縮短為10天。（記者黃仲明／攝影）

台灣疫情趨穩，指揮中心預計最快3月中旬調整入境檢疫天數，從現行14天減為10天，可採在家一人一戶方式檢疫，先針對商務人士來台解封，但一般觀光仍不在這波開放之列，令旅遊業者和失望。交通部觀光局長張錫聰昨天則表示，觀光局對跨境旅遊做許多整備，第三季和第四季國際跨境旅遊可望跟上，迎接國際旅客，也讓國人可以出國玩。

本報系聯合報報導，昨天新增4名本土新冠肺炎個案及50名境外移入個案。行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議指示，在台灣醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、疫苗覆蓋率穩定提升前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需合理適當調整。

指揮中心指揮官陳時中表示，台灣1月爆出Omicron本土疫情以來，雖每天持續新增個案，但過年期間民眾大量流動，病例數卻未大量增加，「疫情在台灣穩定可控」，宣布入境檢疫天數擬從14天縮短至10天，可採在家一人一戶方式檢疫，新制上路時間需觀察本土疫情、疫苗接種狀況及相關配套，最快3月中旬前上路。

陳時中表示，開放觀光旅遊，要一步一步來，要比商務還要慢，已與交通部及觀光業者進行前驅性準備；至於今年暑假能否放寬台人出國旅遊返台後的檢疫措施，就目前新冠肺炎疫情看來，「可能性不高」。

張錫聰昨到高雄參加台灣燈會彩排時受訪說，疫情對過去經營跨境旅遊、辦理出入境及國際旅客為主等業者衝擊很大，台灣疫情控制良好，國旅可以做轉內需，因此，觀光局一直輔導業者擴大國旅市場的餅，數位國旅券和特色旅遊補助還在執行，但針對跨境旅遊也做很多準備。

陳時中上周呼籲想出國旅遊的國人先忍忍的言論，引發旅遊業者不滿，質疑邊境解封遙遙無期，如今紓困又無下文，感覺就像被放生，只能自求多福，國人也得繼續「禁足」、無法出國。對於業者的失望與不滿，張錫聰昨天說，指揮官說「旅遊再等等」，表示不是沒機會，只是會比商務客慢，業者期許可能第二季商務客，第三、四季換出入境的旅客，但還沒有很具體。

針對商務開放，經濟部表示，與指揮中心還沒開過會，但確定有共同方向、朝「人數」的「逐漸開放」邁進，並希望能針對樣態建立通案。官員強調，並非所有商務客一律適用，針對入境短天數泡泡模式仍會並存。

疫情 觀光 陳時中

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