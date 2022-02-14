我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍快速集結威脅外交官安全 美暫遷基輔大使館

華府智庫經濟自由指數 台灣全球第6 中國排第158

台本土+4 累計11不明傳播鏈

記者邱宜君、楊雅棠、王昭月、林巧璉、修瑞瑩、周宗禎／連線報導
高雄砂石場傳播鏈延燒，14日又新增1名竹南市場女攤販確診，市場休市3天清消靜置。（苗栗縣政府提供）中央社
高雄砂石場傳播鏈延燒，14日又新增1名竹南市場女攤販確診，市場休市3天清消靜置。（苗栗縣政府提供）中央社

台灣14日新增4名新冠肺炎本土個案，分別為苗栗竹南市場攤商（案19731），以及高雄鳳山區一對母子（案19730、案19732）、1名紅茶牛奶店店員（案19733）。指揮官陳時中表示，高雄3例確診者均有地緣關係，感染源尚待釐清。至於竹南攤商則應與高雄砂石場群聚事件有關，1名確診員工回苗栗過年時傳給姊妹，姊妹都去過竹南市場，但並未向該攤商購物。

陳時中說，研判攤商應為高雄砂石場延伸個案，但由於確診姊妹都不曾在該攤位消費或停留，僅能說足跡相關，但沒有重疊，其實「關聯性相當薄弱」，詳細接觸史還需要進一步調查。

另3例均在高雄鳳山區，該對染疫母子，母親（案19730）接種過兩劑科興疫苗。20多歲兒子接種過兩劑AZ、1劑BNT疫苗，因母親確診接受接觸者採檢，無症狀確診，Ct值14，病毒量高。陳時中表示，懷疑兒子傳染給母親。

另一個案為鳳山紅茶牛奶店的20多歲男性員工（案19733），住三民區，未曾接種疫苗，Ct值僅15.5。個案父親是貨櫃司機，曾進出高雄港，但先前採檢四次都是陰性，父傳子的可能性相對低，感染源尚待疫調釐清。

14日增4例本土個案，高雄增3例，分屬兩起感染源不明事件。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，加上原先9條待釐清傳播鏈，累積11條傳播鏈感染源尚待釐清。

「這只是冰山的一角」，林口長庚副院長邱政洵說，一條不明感染源傳播鏈下面代表潛藏3條傳播鏈，需靠擴大篩檢，才能找出感染者，「至少再觀察1個月才能確定疫情是否真的穩定下降」。

陳時中 疫苗 牛奶

上一則

藍白合？柯文哲：藍內部先搞定再來

延伸閱讀

藍白合？柯文哲：藍內部先搞定再來

藍白合？柯文哲：藍內部先搞定再來
北市自行宣布 15日起微解封

北市自行宣布 15日起微解封
台邊境鬆綁 檢疫天數縮至10天 採1人1戶 陳時中：最快3月中前上路

台邊境鬆綁 檢疫天數縮至10天 採1人1戶 陳時中：最快3月中前上路
綠民調：蔣萬安戰北市 完勝陳時中、林佳龍、黃珊珊

綠民調：蔣萬安戰北市 完勝陳時中、林佳龍、黃珊珊

熱門新聞

台指揮中心舉行記者會。由左到右：指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台邊境鬆綁 檢疫天數縮至10天 採1人1戶 陳時中：最快3月中前上路

2022-02-14 12:28
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
98歲的常楓6日在家安詳辭世，圖為三年前常楓憑「封箱之作」奪上海電影節影帝，並赴上海領獎。(取材自微博)

嗜甜不養生、晚飯一杯高粱 98歲雙金影帝常楓辭世

2022-02-09 02:30
台灣中研院今發表對抗Omicron病毒株的mRNA疫苗，未來若有政府及廠商協助技轉，進行量產及臨床實驗，就可能有疫苗問世。圖為日前台北市捷運松山站中型施打站為民眾進行高端疫苗注射。(本報系資料照片)

搶先全球 台灣中研院發表Omicron次世代疫苗 效果達37倍

2022-02-11 09:34
高端疫苗。(本報資料照片)

台灣高端COVID-19疫苗巴拉圭三期解盲 達標並獲EUA

2022-02-14 09:43
台灣教育部國語辭典將外祖父、外祖母的解釋調整，加註「今亦稱祖父、祖母」，不再有內外之分。（圖取自台教育部國語辭典簡編本網頁dict.concised.moe.edu.tw）

祖父母不再「分內外」 台教育部國語辭典因性別平等改內容

2022-02-11 11:32

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1