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台邊境檢疫縮至10天 採1人1戶 陳時中：最快3月中前上路

北市自行宣布 15日起微解封

記者林麗玉、楊雅棠、邱宜君、鄭媁／台北報導
台北市15日起微解封，國高中職學校可跨縣市校外教學、畢業旅行，且開放校園場地；電影院開放飲食，動物園、天文館、兒童新樂園等取消預約及容留人數。記者葉信菉／攝影
台北市15日起微解封，國高中職學校可跨縣市校外教學、畢業旅行，且開放校園場地；電影院開放飲食，動物園、天文館、兒童新樂園等取消預約及容留人數。記者葉信菉／攝影

本土疫情趨穩，中央流行疫情指揮中心考慮3月中旬前要放寬入境檢疫規定，但台北市長柯文哲14日以「社區是乾淨的」自行宣布北市15日起微解封，開放國高中生跨縣市校外教學、畢旅，國中以上校園全面開放，柯說，要盡量在防疫與市民生活間取得1個平衡，兩周沒有社區感染，不需要給民眾太多不必要限制。其餘5都首長都暫不跟進。

14日新增4名本土新冠肺炎個案及50名境外移入個案。行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議指示，在國內醫療量能可負擔、口服藥劑有充足準備、疫苗覆蓋率穩定提升前提下，請指揮中心就目前居家檢疫政策或商務人士入境等規範，研議是否需合理適當調整。

陳時中：入境檢疫擬縮短至10天

蘇貞昌說，雖仍可能出現本土確診案例，但對防疫已有相當信心，政府也必須兼顧生計及發展經濟，逐步恢復正常生活、邁開步伐走向世界。

指揮中心指揮官陳時中表示，台灣1月爆出Omicron本土疫情以來，雖每天持續新增個案，但過年期間民眾大量流動，病例數卻未大量增加，「疫情在台灣穩定可控」，宣布入境檢疫天數擬從14天縮短至10天，可採在家1人1戶方式檢疫，新制上路時間需觀察本土疫情、疫苗接種狀況及相關配套，最快3月中旬前上路。

暑假放寬旅遊檢疫「可能性不高」

陳時中表示，開放觀光旅遊，要一步一步來，要比商務還要慢，已與交通部及觀光業者進行前驅性準備；至於今年暑假能否放寬台人出國旅遊返台後的檢疫措施，就目前新冠肺炎疫情看來，「可能性不高」。

台北市則是在中央之前先行微解封。柯文哲說，國小生還沒打疫苗，校園暫不開放；幼兒園及國小也僅開放北市內的校外教學，跨縣市交流活動仍暫緩；國中以上室內外開放，租借須提送活動防疫計畫，並符合場地容留人數限制。台北市立動物園、天文館、兒童新樂園等地點取消預約及容留人數限制，電影院、雙層巴士比照餐廳開放飲食。

北市修正 1人確診全班停課14天

另外，各級學校修正停課標準，1人確診全班停課14天，不同班兩人以上確診才全校停課。

社區大學、樂齡中心及樂齡學堂以實施實體課程為原則，須全程配戴口罩；社區照顧據點若能保持1.5公尺距離就開放共餐，但共餐服務人員須打滿兩劑疫苗超過14天甚至施打追加劑。

疫情趨穩定 管制擬鬆綁 製表／醫藥組
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疫情 疫苗 防疫

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