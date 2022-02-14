台邊境鬆綁 檢疫天數縮至10天 陳時中：最快3月中前上路

指揮中心啟動鬆綁旅遊？指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

新冠肺炎肆虐全球兩年多，原本關上大門的國家都已陸續解禁、鬆綁。指揮中心指揮官陳時中 今天宣布，未來入境檢疫天數將從14天放寬至10天，可以採一人一戶方式檢疫，如無法符合一人一戶條件則需入住防疫 旅館，並於檢疫期滿後進行七天自主健康管理。但對於新制上路時間，指揮中心指揮官陳時中表示，要看本土疫情 、疫苗接種狀況以及相關配討三項條件是否完成，但希望能在三月中旬以前實施。

針對我國鬆綁方向，陳時中日前表示，要做出「台灣模式」防疫，正在評估檢疫天數和鬆綁時機點。而開工後經過一週，依據春節前後本土疫情趨勢、有效再生數（Rt值)、檢驗陽性率及不同Omicron基因序列傳播鏈等疫情狀況統計，顯示春節期間國內本土疫情穩定可控。

另考量Omicron有縮短潛伏期跡象，暴露病毒後7天及10天內發病者比率分別達95%及99%以上，且感染Omicron住院率及死亡率較其他變異株低，在國內持續提升疫苗基礎劑及追加劑接種率下，因此參考鄰近日本、韓國、香港及新加坡陸續縮短檢疫措施，也將縮短入境居家檢疫政策。

陳時中表示，在評估兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，初步規畫調整方向如下：

一、居家檢疫天數及檢疫場所：

(一) 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

二、入境人員檢測措施：

(一) 放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。

(二) PCR檢測：入境時及檢疫期滿前(第10天)各一次，計兩次。

(三) 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。

指揮中心強調，因應檢疫措施調整規劃，已研擬提升1至3劑疫苗覆蓋率及長者接種率、持續整備醫療及加強版檢疫所量能、增加檢疫期間和期滿後快篩頻率、落實一人一戶和防疫旅館的嚴格防疫管理、強化企業自主防疫應變管理計畫、商務入境專案管理等防疫配套管理措施，並將持續監測國內外疫情趨勢及社區傳播風險，適時公布實施時間及執行細節。

（圖：指揮中心提供）

全台累計9不明傳播鏈

本報系聯合報報導，台灣昨新增12名本土個案，七例與高雄砂石場群聚有關，且個案遍及台南、新竹、苗栗和新北；另新北新增一名感染源不明的個案，指揮中心統計，連同高雄砂石場，台灣目前累積九條感染源不明的傳播鏈，但指揮中心發言人莊人祥說，「疫情確實沒有指數型爆發，戒慎不恐懼。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新北汐止手搖飲確診員工病毒基因定序與台北房仲群聚事件相同；但另名手搖飲員工基因比對結果卻與桃機群聚序列相同，但兩人為同事，不可能分屬不同傳播鏈，重新比對後證實兩例均與桃機群聚有關。

目前累積九條不明傳播鏈，包括高雄砂石場、跨縣市家族染疫、大陸境外移入家庭染疫、樹林嘉聯益電子廠、汐止手搖飲店員、板橋家庭群聚、日翊物流、礁溪長榮鳳凰酒店和諾貝爾幼兒園。