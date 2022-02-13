高雄砂石場群聚擴及台南、苗栗 竹科聚鼎1員工染疫

高雄岡山姊妹家族群聚已多人確診，高市府在岡山設「車來速」篩檢站，許多民眾開車載全家來篩檢。（記者劉學聖／攝影）

昨天台灣新增11例本土病例，指揮中心指揮官陳時中 表示，高雄砂石場相關群聚增加七例，擴散到台南與苗栗；五姊妹跨縣市群聚再增一人確診，足跡與該家族出遊相關。最新基因定序發現，目前北部傳染鏈由桃機、錢都涮涮鍋、西堤餐廳、亞旭電腦廠一路發展，南部看來是由高雄港傳染鏈延伸。

外界關注高雄情侶檔延伸砂石場家庭職場群聚，昨再增七例，確診員工的母親案19580曾到苗栗親友家聚餐，傳染給另外一名親屬等五人；此外，台南一對父子在高雄砂石場工作染疫，再增兩人確診。陳時中表示，整起從高雄情侶案延伸到砂石場的群聚已27人，染疫人數較多。

其中高市40多歲確診砂石車司機案19584，春節帶母親北上走春，卻隱匿足跡，高市府開罰30萬台幣（約1.07萬美元）。台南新增確診砂石場父子10日匡列居隔，11日卻外出到安南區老鄭魚皮湯買東西，南市衛生局依法裁罰這對父子各20萬台幣。

竹科保護元件廠聚鼎科技爆出員工確診，聚鼎昨晚公告，竹科產線已在昨早8時停工清消，預計15日復工 。據了解，該名員工為苗栗昨公布的確診個案之一，聚鼎全體員工299人PCR篩檢，結果今天出爐。

跨縣市五姊妹家庭，個案19431的基因序列跟高雄港相關，五姊妹中部分成員過年期間曾到苗栗旅遊，一家餐飲店經實聯制通知足跡相關連者採檢，驗出一名同日但不同時段用餐的台南民眾確診，Ct值30.5，並無症狀。

另外，其中五姊妹中的五妹在日月光高雄廠任職，2月8日仍上班，全廠清消，並匡列採檢63人，隔離四名同事，初步採檢都陰性。日月光表示不影響公司營運及生產。

昨天新增本土案例中，一例桃機清潔員研判為舊案，過去曾居家隔離檢驗陰性，1月21日期滿，期間幾次快篩與PCR陰性，直至昨天驗出陽性；另還有一境外移入傳染給兩個同住女兒，這位父親1月23日自中國大陸入境，曾打過三劑智飛疫苗 ，且結束14天隔離，將釐清為何解隔還會傳染。

根據最新病毒基因定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，高雄砂石場群聚主要分布在北高雄，發現高雄港相關序列，前天公布指標個案表哥女友的弟弟染疫，其1月10日從中國入境，Ct值高，昨天進一步發現其Ct值上升，顯示相對較早感染，是否為源頭，有待追查。

跨縣市五姊妹定序和高雄港序列相同，感染源應該在南部。針對樹林嘉聯益電子廠群聚，羅一鈞指出，三名移工定序結果和桃機、西堤、亞旭序列都相同，推測仍和先前亞旭的移工有關。

指揮中心力拚第三劑疫苗涵蓋率，但美國研究發現，第三劑打完四個月後，體內抗體下降，建議打第四劑。指揮官陳時中昨天表示，目前沒有接種第四劑的急迫性，若真有需要，採購疫苗劑量足夠大家使用。

前疾管局長蘇益仁指出，要不要打第四劑，有兩個觀察點，首先觀察65歲以上長者打第三劑後，保護力可維持多久，若對年長者仍有好的保護力，不見得要打第四劑；其次觀察病毒有無持續變化，若要打第四劑，應打可預防Omicron或最新變異株的次世代疫苗。