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黑白集／疫情蝴蝶理論 陳時中參選曙光閃爍

黑白集
陳時中近日表態有意願參選台北市長，卻又把自己與疫情綁在一起。圖為台南市加強清消。（中央社）
陳時中近日表態有意願參選台北市長，卻又把自己與疫情綁在一起。圖為台南市加強清消。（中央社）

南美一隻蝴蝶揮動翅膀，可能引發北美一場龍捲風，這是許多人不太理解的「蝴蝶理論」，用來形容各種事件難以察覺的連鎖反應。這個理論，最近在疫情下的台灣也出現了：新北板橋有人染疫，卻造成台北東區地標的南山大樓有7000人必須快篩，正是如此。

板橋染疫的一家四口，有一人在南山大樓的會計師事務所工作，造成事務所400多人遭到匡列，市府並要求同棟大樓的7000名人員均須快篩。市長柯文哲認為，一人確診，整個公司就要停擺關掉，不合比例原則，大呼「這樣玩不下去」。柯P的不滿，主要是針對指揮中心而來；問題是，要求快篩7000人，是其副市長黃珊珊下的命令。

陳時中近日表態有意願參選台北市長，稱會以防疫為重，要「看到隧道曙光」才會離開。當天公布的確診名單，本土只有兩例，霎時間隧道曙光幾乎已觸手可及。事實上，那只是春節期間篩檢量大減的結果，隨後幾天各地確診數即回升到數十例，且有多個傳播鏈來源不明。不難想像，民眾趁春節訪親探友出遊，會把病毒傳得更遠，而足跡卻更難追蹤。

所以根據「蝴蝶理論」，陳時中參選的隧道曙光，目前是忽明忽滅狀態。包括汐止手搖飲店女員工、屏東女醫師家族趴趴走的確診案例，都會牽動疫情發展，也擺盪陳時中的參選時機。

陳時中 疫情 防疫

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