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本土確診+18 高雄情侶群聚擴散 燒到砂石場

台灣新聞組／台北12日電
高雄市成為這波本土疫情重災區，圖為高雄捷運美麗島站接種站人潮不斷。（記者劉學聖／攝影）
高雄市成為這波本土疫情重災區，圖為高雄捷運美麗島站接種站人潮不斷。（記者劉學聖／攝影）

台灣昨天新增18例本土病例，分別是高雄13例、新北3例、桃園2例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高雄情侶案延伸至砂石場群聚，加上跨縣市五姊妹群聚，這兩案要特別注意；高雄情侶檔相關個案已累計20人確診，目前朝旅館群聚及社區傳播鏈兩方向調查。

高雄情侶檔相關個案原本八人確診，昨天由案19380（大表哥）延伸出砂石場家庭群聚，其女友及女友母親先前確診，母女任職砂石場再增老闆一家四口及姊姊、姊夫也確診，另有職場員工一家五人確診。老闆女兒就讀台南聖功女中，台南市府匡列學生和家長132人送集檢所隔離，兩人居家隔離。

另外，新增案19530，他是案19380女友的十多歲弟弟，1月10日自中國大陸入境，入住高雄防疫旅館至1月23日解隔，昨天確診。陳時中指出，患者入境與發病時間相差甚遠，Ct值32，將再二採。其入住的隔壁房為高雄港交通船員匡列父母，也由陰轉陽確診，時間重疊且房間相鄰。

指揮中心發現，群聚個案中最早確診一家人病毒定序與高雄港群聚相同相符，而案19530也可能在防疫旅館染疫，將朝旅館群聚及社區傳播鏈兩方向調查。

但高市衛生局昨認為案19530應是住防疫旅館時感染，再傳給家人與家人職場的同事。市長陳其邁說，這間新爆發的防疫旅館，檢查好幾次都合格，初判可能消毒不完全，導致房與房之間感染。

分住新北、屏東和高雄的跨縣市五姊妹案，再增兩例確診，為大姊及五妹，分列新北與高雄新增案例，目前大姊、三姊和四姊，五妹都染疫，累計八人，感染源仍不明。桃園日翊物流相關增兩例確診，累計40人。板橋群聚再增一例，累計六人染疫，為首例確診打工妹男友染疫；汐止手搖飲店再增一例員工確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，板橋群聚案基因定序與桃機群聚相關，推測多條桃園傳播鏈都有雙北足跡。陳時中表示，目前疫情未有指數型爆發，但不明感染源傳播鏈愈少條就愈安心。龍潭小吃店累計九例昨天監測期滿，大同公司及桃園市府今監測期滿，台北會計事務所及樹林電子廠群聚案將持續觀察，礁溪案房仲案近日未見新案例。

旅館 防疫 陳時中

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