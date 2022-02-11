台新增本土18例、境外61例 高雄案再爆砂石場12人確診

國內新增79例COVID-19確定病例，分別為18例本土個案及61例境外移入，其中有32例為航班落地採檢陽性，另確診個案中無新增死亡。（圖：指揮中心提供）

台新增79例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為18例本土個案及61例境外移入，其中有32例為航班落地採檢陽性，另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，今日境外移入有61例較多，另外18例本土個案中，有2例是居隔後陰轉陽，高雄地區占13例、新北3例、桃園2例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者謝承恩／攝影）

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，跟高港親友案相關有12例、屏東跨縣市家庭群聚2例、板橋一家四口相關1例、新北手搖飲同事1例確診、日翊物流相關2例確診。此外，過去龍潭小吃店累計9例個案今日監測期滿，無新增案例。

陳時中指出，今日高雄親友案（10歲童和兩表哥及其大表哥女友）累計8人確診，由案19380（大表哥）延伸出一起砂石場家庭群聚，再增加12人確診，全案累計20人確診。

大表哥其女友有到高雄聚餐及屏東旅遊，女友母女先前驗出確診，皆於砂石場工作，其老闆夫妻一家人增6人確診，分別為夫妻、孩童及姊姊、姊夫確診，有一人讀台南聖功女中。另外同職場案19584，還有新增一家五口5人確診。

關聯圖（圖：指揮中心提供）

篩檢結果。（圖：指揮中心提供）

此外這名女友的弟弟（案19530）也被發現確診，他曾經於1月10日從中國入境，住在防疫旅館 內住到1月23日到現在才發病。陳時中說「如果境外移入到現在才發病，時間很難去解釋。」目前Ct值32會進一步二採。

根據女友弟弟的個案，其入住房間旅社隔壁房間，剛好有高雄港個案交通船確診而被匡列的家人入住，1月21日入住、2月2日解隔，彼此住的房間很接近、時序也有關，這例個案是否全案源頭及旅館群聚，還要釐清。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為29例男性、30例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(11例)、菲律賓(5例)、新加坡(4例)、印度(3例)、英國(2例)、澳大利亞、加拿大、南韓、孟加拉、墨西哥、法國、越南、德國、阿拉伯聯合大公國、緬甸及巴西(各1例)移入；另25例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至2月10日。

篩檢結果。（圖：指揮中心提供）

另今年1月30日公布之案18842、2月3日公布之案19067及2月4日公布之案19100境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前台累計5918661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5898487例排除)，其中19455例確診，分別為4105例境外移入，15296例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。