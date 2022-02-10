我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨意外超標 股指全面大跌

南韓外交官曼哈頓遭毆至鼻骨折 市警列仇恨犯罪調查

台本土+37例 春節效應 家庭群聚跨縣市

記者謝承恩、楊雅棠、邱宜君、徐如宜／連線報導
疫情可控情況下，台北市規畫15日起逐步微解封。圖為一名學生10日參加台北動漫展活動，站在病毒圖案旁滑手機。記者林澔一／攝影
疫情可控情況下，台北市規畫15日起逐步微解封。圖為一名學生10日參加台北動漫展活動，站在病毒圖案旁滑手機。記者林澔一／攝影

本土+37 學校停課不停學

台指揮中心10日公布新增37例本土病例，出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚。春節人潮移動提高傳播風險，至今已有3起家庭跨縣市群聚，部分案例足跡廣泛且跨縣市。職場加上家庭團聚群聚，指揮中心指揮官陳時中表示，整體疫情走向是否解封及鬆綁，將觀察到下周。

11日是中小學開學日，高雄市臨時決定國小11日預防性停課，開學日延至14日，其他縣市照常開學，但加強防疫措施，例如雙北與台中、桃園宣布1人確診，全校不到校14天，但採取線上教學，停課不停學。

11例陰轉陽 皆亞旭員工

10日新增本土案例中，11例為隔離期滿陰轉陽，皆為亞旭電腦廠員工，由於有3名移工Ct值較低，該集檢所因懷疑交叉感染而清空。餘26例包含新北嘉聯益電子樹林廠新增15例、高雄一家4口及親友確診案再增4例、屏東等跨縣市群聚增加6例、新北手搖飲店1名女員工確診，感染源未釐清。

嘉聯益電子廠首例案號為新北外籍移工（案19430），因出現症狀，安排就醫採檢確診，感染源不明。日前針對桃園及樹林廠區約1,800多人，PCR採檢共1762人，再揪出14人陽性，全案累計15人，廠區已預防性停工及全面消毒，其餘員工持續安排召回採檢。

春節人群南北移動及聚集增加，開工至今，跨縣市家族群聚已出現日翊物流衍生吃年夜飯引起家庭群聚，共9人染疫；高雄不明感染源親友群聚10日新增4例，相關情侶及家人共8人感染；屏東則有5姊妹家庭群聚，足跡包括高雄、屏東和新北，共6人染疫。

跨縣市足跡廣 影響較大

陳時中表示，上述三起家庭團圓群聚並跨縣市案例令人憂心，相較電子廠移工生活相對集中，家庭群聚案確診數不多，但跨縣市足跡廣泛，影響層面也較廣，近兩日要特別注意。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，春節家庭團聚還有新北市板橋5例，但染疫者並未大範圍移動。

外界關心縮短入境檢疫天數的規畫是否生變。陳時中表示，疫情變化、第3劑疫苗涵蓋率都是觀察指標。未來除非疫情有很大的變化，否則還是會照原本規畫進行。

民眾期待解封後出國旅遊，陳時中表示，旅遊和解封是兩件事，國外疫情嚴重無法安心旅遊，下半年情況如何，病毒變化比預判來得快，只能步步為營。

疫情未歇：3起群聚 11條傳播鏈 製表／謝承恩
疫情未歇：3起群聚 11條傳播鏈 製表／謝承恩
全國中小學11日開學，受疫情影響，各地10日都加緊腳步進行校園清消、防疫。記者劉...
全國中小學11日開學，受疫情影響，各地10日都加緊腳步進行校園清消、防疫。記者劉學聖／攝影

陳時中 疫情 疫苗

上一則

憶蔣經國執政「1天比1天好」吳伯雄嘆台現況：不勝唏噓

延伸閱讀

北市15日起擬微解封 與疫共存呼聲高

北市15日起擬微解封 與疫共存呼聲高
下半年鬆綁台灣人可出國玩？ 陳時中：旅遊和解封是兩件事

下半年鬆綁台灣人可出國玩？ 陳時中：旅遊和解封是兩件事
台本土確診增37例 陳時中憂兩、三個群聚要注意

台本土確診增37例 陳時中憂兩、三個群聚要注意
邊境鬆綁？ 陳時中：沒放棄清零

邊境鬆綁？ 陳時中：沒放棄清零

熱門新聞

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

2022-02-03 01:26
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

2022-02-05 19:42
黃郁婷近日在個人Instagram、臉書上分享穿著中國隊隊服燦笑滑冰的影片，引發爭議。 (取材自黃郁婷IG)

穿中國隊服挨批 中華隊冬奧選手：運動無國籍

2022-02-03 01:30
IG上一段影片顯示一群陸戰隊員在山區進行槍射擊訓練，影中官兵不斷高喊疑似中文的「一秒間隔」。圖/截取自goons___up IG貼文

影／台陸戰隊員疑在美高喊這句口令被認出身分 台方未評論

2022-02-06 15:01
台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

2022-02-08 02:28
代表中華台北參加北京冬季奧運的競速滑冰女將黃郁婷。（取材自臉書）

穿中國隊服惹議 台選手道歉 趙少康：傷台人情感

2022-02-03 22:20

超人氣

更多 >
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測

湯唯爆離婚導演老公 結婚8年「半年前1舉動」引起揣測