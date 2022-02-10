台本土+37例 春節效應 家庭群聚跨縣市

疫情可控情況下，台北市規畫15日起逐步微解封。圖為一名學生10日參加台北動漫展活動，站在病毒圖案旁滑手機。記者林澔一／攝影

本土+37 學校停課不停學

台指揮中心10日公布新增37例本土病例，出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚。春節人潮移動提高傳播風險，至今已有3起家庭跨縣市群聚，部分案例足跡廣泛且跨縣市。職場加上家庭團聚群聚，指揮中心指揮官陳時中 表示，整體疫情 走向是否解封及鬆綁，將觀察到下周。

11日是中小學開學日，高雄市臨時決定國小11日預防性停課，開學日延至14日，其他縣市照常開學，但加強防疫措施，例如雙北與台中、桃園宣布1人確診，全校不到校14天，但採取線上教學，停課不停學。

11例陰轉陽 皆亞旭員工

10日新增本土案例中，11例為隔離期滿陰轉陽，皆為亞旭電腦廠員工，由於有3名移工Ct值較低，該集檢所因懷疑交叉感染而清空。餘26例包含新北嘉聯益電子樹林廠新增15例、高雄一家4口及親友確診案再增4例、屏東等跨縣市群聚增加6例、新北手搖飲店1名女員工確診，感染源未釐清。

嘉聯益電子廠首例案號為新北外籍移工（案19430），因出現症狀，安排就醫採檢確診，感染源不明。日前針對桃園及樹林廠區約1,800多人，PCR採檢共1762人，再揪出14人陽性，全案累計15人，廠區已預防性停工及全面消毒，其餘員工持續安排召回採檢。

春節人群南北移動及聚集增加，開工至今，跨縣市家族群聚已出現日翊物流衍生吃年夜飯引起家庭群聚，共9人染疫；高雄不明感染源親友群聚10日新增4例，相關情侶及家人共8人感染；屏東則有5姊妹家庭群聚，足跡包括高雄、屏東和新北，共6人染疫。

跨縣市足跡廣 影響較大

陳時中表示，上述三起家庭團圓群聚並跨縣市案例令人憂心，相較電子廠移工生活相對集中，家庭群聚案確診數不多，但跨縣市足跡廣泛，影響層面也較廣，近兩日要特別注意。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，春節家庭團聚還有新北市板橋5例，但染疫者並未大範圍移動。

外界關心縮短入境檢疫天數的規畫是否生變。陳時中表示，疫情變化、第3劑疫苗 涵蓋率都是觀察指標。未來除非疫情有很大的變化，否則還是會照原本規畫進行。

民眾期待解封後出國旅遊，陳時中表示，旅遊和解封是兩件事，國外疫情嚴重無法安心旅遊，下半年情況如何，病毒變化比預判來得快，只能步步為營。