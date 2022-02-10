入境檢疫縮短為10天 醫界有「異」見

台灣即將邊境解封，14天檢疫將縮短為十天。圖為入境長程航班旅客於候機室內採檢。（記者黃仲明／攝影）

台灣即將邊境解封，14天檢疫將縮短為十天，不過，公衛、臨床醫界卻看法不同，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，Omicron 變異株潛伏期短，減少檢疫天數可能性高，可逐漸與疫共存；不過，中國附醫副院長黃高彬認為，「台灣還沒有與病毒共存的本錢」。

陳秀熙表示，根據台灣境外移入病例資料，Omicron潛伏期約二天，假設低、中、高發生率地區每月各入境1萬5000人，檢疫期縮短到十天，無論「7＋3」或「5＋5」等方案，只會漏掉兩個來自高盛行率地區的無症狀個案。

「無症狀個案在社區幾乎沒有任何傳播隱憂」。陳秀熙說，縮短檢疫天數可避免在檢疫場所（防疫 旅館）發生交叉感染，有助於打開國門，跟上其他國家解封和共存的步調。

陳秀熙指出，英國研究顯示，近九成Omicron感染者為輕症，且會自動康復，不占用醫療資源，也就是走向「輕症化、流感化」，在抗病毒藥物、疫苗 接種等加持下，人類可望走向與疫共存。

不過，專家分析，還要再砌上三塊磚，才能鋪好台灣與病毒共存的道路。

首先，新光醫院副院長洪子仁建議， 政府應建立「三段四級」的因應架構，在社區尚未大規模感染前，建立無症狀者在家、輕症者進防疫旅館或集中檢疫所，醫療量能留給輕重症者的架構，民眾即使面對社區感染、境外商務客確診，還是可以過正常生活。

二是有效提高疫苗覆蓋率，台灣第二劑剛過七成五，且進度停滯，醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅指出，政府得調整疫苗政策。

第三則是教導民眾理解疫情與病毒發展。面對傳染力高的Omicron變異株，專家指出，教導民眾調適、改變認知，才能習慣新常態。

黃高彬表示，要保持長時間清零，非常困難，民眾必須理解未來應可允許少量感染。他說，無症狀者也可能造成社區傳播，台灣目前還沒有和病毒共存的本錢，不能貿然縮短到七天、五天。原因在於台灣人口密度高，幾乎家戶、工廠、辦公室都有空調，天氣變熱後，使用空調，病毒傳播速度更快。