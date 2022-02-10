台本土確診增37例 陳時中憂兩、三個群聚要注意

台灣新增83例COVID-19確定病例，分別為37例本土個案及46例境外移入，15例為航班落地採檢陽性。(圖:指揮中心提供)

台灣10日新增83例COVID-19確定病例，分別為37例本土個案及46例境外移入，15例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，今天比較令人擔心的是37例本土個案中，只有11例是陰轉陽個案，其餘26例有出現兩、三個群聚，需要特別注意。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、22例女性、12例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為23例男性、23女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印度(各6例)、菲律賓(5例)、巴西(2例)、柬埔寨、越南 、瑞士、法國、阿拉伯聯合大公國、中國、印尼、瑞典、新加坡 、馬來西亞及西班牙(各1例)移入；另16例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至2月10日。

指揮中心統計，截至目前累計5,889,595例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,869,720例排除)，其中19,376例確診，分別為4,047例境外移入，15,275例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。