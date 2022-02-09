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台1個月增600例本土個案 「疫情仍在發展」

台灣新聞組／台北9日電
指揮中心指揮官陳時中表示，台灣整體疫情在控制之內。（記者謝承恩／攝影）
指揮中心指揮官陳時中表示，台灣整體疫情在控制之內。（記者謝承恩／攝影）

新冠肺炎昨新增26例本土個案，其中22例陰轉陽，桃園就占16例，四例為新案，新北板橋一家四人感染，且感染源皆不明，疫調顯示四人足跡遍及雙北，還有人流密集的捷運板南線、松山新店線、淡水信義線等。

針對日翊物流群聚案，桃園市衛生局不諱言疫情「仍在發展中」，將延長居家隔離時間；市長鄭文燦說，復工前仍有清零計畫要進行。

高雄市昨加零，高雄港、旗津區累計篩檢近四萬人次，未再出現陽性個案，但修造船廠員工停工十一天後昨上班，有人嘆說「再不上班就快餓死了」。

今年才過一個多月，台灣已累積600多例本土個案。桃園昨天的16例分別為亞旭園區相關七例、日翊物流相關六例、錢都餐廳衍生加貝爾幼兒園三例。陳時中指出，亞旭七例皆移工，在檢疫所期滿採檢陰性解除隔離，但事後複驗為陰轉陽，所幸只待在宿舍，並未上工。；鄭文燦說，所有員工須再一次採檢，有的是三採、有的已四採，「前進指揮所不會那麼快結束任務」，復工前仍有清零計畫要進行。

至於日翊有六人居家隔離者陰轉陽，陳時中說，「物流公司相對安全，但不排除其他解隔離者還會有其他陽性個案，但整體疫情在控制之內。」桃市衛生局長王文彥則認為該案「仍在發展中」，列為紅區警戒的員工及家人已267人。

至於高雄，市長陳其邁要求高雄港區近30家修造船廠延後到昨天篩陰才能上工，2000多名員工共停工11天終於開工。有員工說，造船廠過去全年無休，今年被迫連休11天，船東著急，他們領日薪的外包商沒工作等於沒收入，大家早就期待返工。有員工直言，幸好疫情控制了，「再不開工會餓死」。

疫情 陳時中 復工

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