邊境鬆綁？ 陳時中：沒放棄清零

台灣女足代表隊一行36人，8日從印度孟買搭華航專機返台，除有六名確診者直接送集中檢疫所，其餘30人有一人PCR檢測陽性，採陰隊員步出候機室向媒體比「讚」。（記者黃仲明／攝影）

本土疫情 持續，二級警戒延長至2月28日後，指揮中心擬放寬商務簽證資格及入境檢疫天數。其中，入境檢疫是否變成「5＋5」十天？指揮官陳時中 說，「未來會有這樣的方向，但時機點要再做正確判斷」，強調要做出「台灣模式」防疫 ，正在評估檢疫天數和鬆綁時機點。

陳時中說，現在還是觀察期，第一個觀察點是2月10日、第二個觀察點是元宵節，屆時才較清楚3月起要加嚴管制或放鬆，強調「沒有放棄清零，仍以此態度處理疫情。」

至於何謂「台灣模式」防疫？陳時中說，與國外相較，台灣封城指數最鬆、日子最正常，再者確診比率和確診死亡與其他國家相比，都是名列前茅；另指揮中心注意防疫強度和限制，並透過記者會讓民眾了解疫情和需要配合的措施，達到全民防疫效果。

指揮中心發言人莊人祥說，未來防疫政策將兼顧疫情控制，避免像香港一樣，近期單日新增600多人確診，造成醫療量能無法負荷；此外，第三劑疫苗覆蓋率預估3月初逾五成，如非必要，應避免出國，根據疫情情況調整風險國家，需多管齊下，穩住疫情。

對於指揮中心拋「台灣模式」防疫，中華民國防疫學會理事長王任賢表示，最理想狀態為「與病毒共存」，採取「重症下重手、輕症下輕手、無症狀不出手」，檢疫期逐步縮短至零，才能真正成為世界典範。王任賢認為，邊境政策邁向鬆綁，僅需嚴格篩檢自疫情爆發國家入境者，但不禁止該國旅客入境，「此為出重手」；另外，縮短入境檢疫日期，「不要只會用關的，而是要多層次篩檢。」

「不能永遠都真空，一定要往前走」，中研院生醫所兼任研究員何美鄉表示，第三劑疫苗3月初滿5成覆蓋率後，陳時中就該跟國人宣布開國門、5月可以鬆綁旅遊，台灣不可能永遠追求清零境內毫無病毒，等於沒有抵抗力，病毒隨時就會再來，一定要往前走，現應讓病毒慢慢傳，只要讓高齡者等高風險者盡快接種疫苗即可。