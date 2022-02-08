黑白集／高雄防疫 一市兩制

高市府規定修造船廠員工未完成PCR篩檢者不得上工，位在旗津中信造船廠的篩檢站，7日湧入大批船廠員工採檢。(記者王昭月／攝影)

這波疫情 ，高雄本土確診數超過百人，成為僅次於桃園的重災區，至今無法清零。在嚴峻情勢下，高雄市的防疫 政策卻南轅北轍，一方面鐵腕匡列，一方面燈會照辦。防疫的「一市兩制」，讓人困惑，不知市府的葫蘆裡賣什麼膏藥。

高雄市府的「鐵腕」，包括：下令公私立幼兒園延後開學，規定旗津「14天內停辦所有大型活動」；另高雄港區、旗津造船廠及修船廠和旗津全島，都需在開工前全數普篩。這樣的防疫強度，已直追去年的疫情高峰。

但今年在高雄舉辦的「台灣燈會」，市府卻決定照常舉行，僅取消「主燈開幕點燈」。市府稱，會以實名制「燈會碼」控制人流，且規畫時已採「分散燈區」設計，將燈區設在空曠場地。這種做法，和防疫的鐵腕完全背道而馳。

市長陳其邁要求旗津居民「忍耐」，所有婚喪喜慶都得取消；但燈會卻如期照辦，政策自互矛盾，更是「只許州官放火，不許百姓點燈」的雙標。試問，民眾活動聚集的人數，難道會比燈會多？何況，迄今參觀燈會人數已超過10萬人，「燈會碼」能有多少用處？

去年台灣燈會在新竹，即因疫情取消。而高雄燈會照辦，其有恃無恐並不在於對疫情控制有把握，而是要享「煙火之都」盛名，視燈會的小確幸高於防疫。反正選票是鐵板一塊，何須在乎？