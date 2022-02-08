商務客將解禁 入境檢疫天數可望縮短 月底國門微解封

台北市一家防疫旅館傳群聚感染，指揮中心7日將三例境外移入改判為本土感染。(記者黃義書／攝影)

新冠肺炎本土確診昨日僅新增2例，這是台灣有Omicron疫情以來最低數字；另境外移入三例改判本土，二例在台北市，一例在高雄市，原因都是旅館 群聚。疫情指揮官陳時中 表示，二級警戒與「春節入境檢疫專案」皆延長至2月28日，預估最快2月底漸開國門，商務旅客赴台可望解禁，且縮短入境檢疫天數。

本報系聯合報報導，指揮官陳時中說，將與專家討論解封事宜，找出一條台灣模式的防疫 之道，預估最快2月底，就可漸開國門。

陳時中表示，邊境管制將逐漸放鬆，分為兩步驟，第一步為放寬商務簽證資格，第二步則考慮將入境檢疫天數從14天縮短到10天，其中包括7天旅館、3天住家的「7+3」方案。

台北中國時報報導，指揮中心昨宣布，二級警戒延長至2月28日，維持「口罩加嚴規定」，運動、唱歌、拍照及直播、演講都不能脫口罩，台鐵、高鐵及公路客運等大眾運輸工具內禁止飲食。

陳時中指出，目前商務客需採專案入境，但「全世界都在放鬆，生意人都在走，如果台灣不能進來，生意會跑走」，因此商務簽證是邊境放寬的第一步。

至於國際旅遊何時可恢復？陳時中坦言，他知道旅遊業者的壓力很大，但還是先從商務必要性作考慮，旅遊方面希望大家都能忍忍。

此外，聯合報報導，台北市長柯文哲說，昨天開工了，估計台北市將有150萬人陸續返回台北，北市府觀察到本周，看有沒有外縣市感染的回到台北，若觀察到周五，沒有明顯社區感染，就要一步一步解封。

昨天兩名改判本土個案為大陸返台案18761、案18786。兩案原本認定互不相關，但曾入住台北市相同防疫旅館，且病毒基因定序後，發現兩人與之前入住同防疫旅館、同樓層的印度境外移入一家人序列相同，認定在防疫旅館內染疫。柯文哲說，管道可能是空調，也可能是同時打開門而傳染，都不確定。