台灣邊境何時解封 專家：6月有機會

春節連假結束，民眾陸續北返，因應上工人潮，台北市衛生局6日派員加強清消轉運站等交通站點。（本報資料照片）

國際開始追求「與病毒共存」，台灣何時會跟進解封？台大公衛學院教授陳秀熙表示，6月有機會邊境 解封，至於完全免除入境隔離，恐要等到年底。新光醫院副院長洪子仁認為，追求清零的經濟代價太大，但與病毒共存「時機未到」，估計3月就可放鬆管制。

本報系聯合報報導，台北市長柯文哲日前提出本月底考慮微解封說法，衛福部長陳時中前天認為應先觀察到本月10日。新北市長侯友宜 昨表示，還是要看春節返工後的疫情 變化、第三劑覆蓋率、境外移入數量等。他提醒大家對春節移動過程造成的染疫風險不要掉以輕心，如果疫情穩定的、朝好的方向走，再適度調整。

侯友宜表示，疫情還在變化中，要隨時做好準備及調整，守住春節移動過程的染疫風險，春節後保有穩定的疫情，才能談解封。

台北中國時報報導，陳秀熙表示，疫情將走向流感、輕症化，原因是Omicron參雜了感冒的遺傳訊息，將影響未來全球出入境措施。陳秀熙認為，今年可期待邊境解封以及入境免隔離，決定因素在於口服新藥是否能「唾手可得」。若預防性投藥研發速度愈快，全球就愈快回歸自由通關。

洪子仁表示，與病毒共存時機未到，主要是台灣300萬小朋友、200萬成年人尚未打疫苗，就怕Omicron「指數型」傳開，感染暴增，衝破醫療量能。