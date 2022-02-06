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前往印度比賽 中華女足7染疫 陳時中：不排除再增加

台灣新聞組／台北6日電
代表台灣參加亞洲杯的女足代表隊，4日以3比0大勝泰國，卻傳出七名選手染疫。(取材自臉書)
代表台灣參加亞洲杯的女足代表隊，4日以3比0大勝泰國，卻傳出七名選手染疫。(取材自臉書)

中華女足代表隊前往印度參加「2022年亞洲盃女足賽」，爭奪世界盃門票，因國外疫情嚴峻，即使全隊成員均已施打三劑疫苗，但仍有七人確診，今對上越南最終戰後，將搭乘醫療專機返台。指揮中心指揮官陳時中表示，七名團員多輕症、無症狀，返台班機需分流，但不排除新增確診者。

中華足球協會（CTFA）臉書指出，1月28日出現首位球員PCR陽性後，即提高疫情警戒，拉長取餐回房的分流間隔。1月31日、2月1日PCR檢測再增數名球員陽性，經與台北榮總感染科主任林邑璁討論因應策略，代表隊加強環境清消，並提高風險人員快篩密度、每12小時一次，目前僅有三人尚有輕微呼吸道症狀，其餘球員皆轉為無症狀。

陳時中表示，先預祝女足隊比賽順利，與教育部確認後，共有7名隊員染疫，都是輕症或無症狀。女足隊返台時需依照規定，相關人員落地採檢，陰性到集中檢疫所，陽性則到加強型防疫旅館隔離。

女足隊員搭專機返台，該如何分流？陳時中說，因為包機，染疫者與非染疫者當然要分流，不排除出發前還會新增染疫案例，要到上機前才能做最後確認並報告。

為何打三劑仍擋不住病毒？陳時中說，「防疫不是靠一、二種方法就確定完全不染疫，重點是要做好後續照顧。」

因應確診球員增加，中華足協表示，團隊修正訓練規畫，暫停實體戰術會議、落實治療空間分流等，希望斷絕傳播鏈。

陳時中 疫情 防疫

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