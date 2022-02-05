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入境台居家檢疫14天→10天？陳時中：勢在必行

記者沈能元、謝承恩、許政榆、張睿廷、徐偉真／綜合報導
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）
台北市喊出2月底微解封，指揮官陳時中表示，觀察到2月10日才會決定下一階段。圖為台北市百貨美食街人潮。（記者林俊良／攝影）

Omicron變異株傳播速度快、潛伏期短，且確診者多為輕症，指揮中心有意將入境者居家檢疫14天縮短為10天，指揮官陳時中昨說，「縮短檢疫期勢在必行」，但要縮短為多少天，以及是否在2月14日後實施，仍在討論中。專家表示，縮短檢疫期將增加新冠病毒傳播風險，如果國人願意接受這樣的風險，小幅度放寬是沒有問題的。

新北市長侯友宜說，中央有權限決定檢疫時間是否縮短，但應該觀察全球與台灣春節過後的疫情變化，是否有朝穩定的向下趨勢，隨疫情滾動檢討。

台北市副市長黃珊珊表示，Omicron病毒潛伏期也不像先前長，若大家打了疫苗管制方式還是跟過去一樣，那打疫苗有什麼用，14天是否要檢討可討論。

針對入境者縮短居家檢疫時間，陳時中說，「有確定就會和大家報告，縮短檢疫期會逐步進行，在我們有把握情況下，根據潛伏期情況進行調整。」

台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙贊成縮短檢疫天數，他說，「依Omicron潛伏期狀況，入境者隔離檢疫其實5天就夠了。」該研究團隊依台灣境外移入確診情形進行模擬研究，結果顯示，隔離檢疫5天與隔離7天、14天，或隔離期間檢驗兩次後的確診情形都沒有差別，建議5天檢疫措施即可。

陳秀熙表示，採用5天檢疫措施，一定會漏掉隱性感染個案或出現社區小型群聚疫情，但Omicron確診者都是輕症，且只要不讓病毒在社區擴大流行，就不需過度擔心；建議指揮中心依不同場域、職業等工作型態，採取「客製化」防疫措施，大幅降低八大、娛樂場所、休閒運動中心等職場員工感染，一旦出現疫情也能立即阻斷。

「慢慢的，小小的放寬是可以的，目前還不適合大幅度放寬居家隔離檢疫時間。」台大兒童醫院院長黃立民說，依研究顯示，從14天縮短為10天，將出現1%的漏網之魚，增加病毒傳播風險，對台灣來說，若因此出現另一波疫情，民眾心理恐承受不住，但民眾如願意接受病毒傳播的風險，且有此認知，小幅度放寬是沒有問題的。

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疫情 Omicron 陳時中

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