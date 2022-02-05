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兒童染疫增多 醫曝可能後遺症 呼籲盡速打疫苗

記者沈能元／台北報導
輝瑞藥廠與德國BNT公司合作研發的5歲以下兒童新冠疫苗，可望在2月底前供幼童接種。圖為美國華盛頓州一名父親帶7歲女兒接種疫苗。Getty Images
輝瑞藥廠與德國BNT公司合作研發的5歲以下兒童新冠疫苗，可望在2月底前供幼童接種。圖為美國華盛頓州一名父親帶7歲女兒接種疫苗。Getty Images

台灣指揮中心4日公布今年1月份，Omicron本土病例最新分析，其中0至9歲兒童確診人數達60人。對此，11歲以下兒童是否應接種疫苗，以預防感染，指揮官陳時中表示，目前對此「沒有強烈想法」。專家認為，兒童接種疫苗是「嚴肅的問題」，並是容易受到感染的族群，且染疫後可能會出現學習障礙等神經學的後遺症，如果可以應盡速接種疫苗，且是愈快愈好。 

「兒童是容易受到感染的族群，看起來不打疫苗，可能是不行的。」台大兒童醫院院長黃立民說，美國已經開放至5至11歲兒童接種疫苗，台灣可以跟進，應該是沒有太大問題；尤其兒童染疫後，可能會引發神經學方面的長期後遺症，如可能會無法集中精神，往後可能會出現學習障礙等問題。

黃立民坦言， 11歲以下兒童是否要接種疫苗，各界看法不同，算是有爭議的議題。但若兒童確診者增加，出現學習障礙後遺症的兒童也有可能會增加，這對國家、家長而言恐增加負擔，「那真的就要昏倒了」，指揮中心應盡速開放11歲以下兒童接種疫苗，且是愈快愈好，現在時間點已有點慢了。

「11歲以下兒童接種疫苗，這是嚴肅的問題。」台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說，兒童染疫對家長來說，已有很大的焦慮感，雖然現在尚未有兒童專屬的新冠疫苗，但指揮中心應為民眾著想，審慎考量，如同抗病毒藥物提早預做準備，當有可以使用的兒童疫苗應積極採購。

疫苗 陳時中 Omicron

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