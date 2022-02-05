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Omicron微解封話題正夯 專家：客製化防疫才是國際趨勢

記者沈能元／台北報導
柯文哲表示，他主張打滿三劑疫苗，就來慢慢解封、微解封，這是最安全策略。記者林麗玉／攝影
柯文哲表示，他主張打滿三劑疫苗，就來慢慢解封、微解封，這是最安全策略。記者林麗玉／攝影

台灣Omicron社區疫情延燒，高雄、桃園多點爆發，所幸確診個案多為輕症，且民眾也多接種疫苗，指揮中心研判，疫情仍在可控範圍。有藉於此，台北市市長柯文哲近日積極推動2月底微解封，認為防疫措施應適度鬆綁。專家表示，與其微解封，應針對不同場域、職場擬定「客製化」防疫措施，更為重要。

Omicron引發的群聚感染，在民眾多有疫苗保護力，以及防疫意識提升的的情形下，尚未像國外在社區引爆大規模的流行。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙說，目前國際防疫策略已非著重在「封鎖」或「解封」，而是朝向依不同場域採取「客製化」防疫措施，台灣也應考量經濟、國際趨勢等，採取「客製化」措施更為重要。

陳秀熙說，每個場域、職場的群聚、社交、工作模式，各有不同，如餐廳、家戶、物流中心、防疫旅館等場域爆發群聚感染，顯示Omicron已經會依不同情境，而出現不同（異質性）的傳播模式。他舉例說，像日翊公司員工的工作特性是在社區移動，因此容易接觸到感染者，可能必須從提高員工接種疫苗比率、落實防疫措施，以及長期監測血清抗體、快篩檢驗等方面保護員工避免感染，一旦出現疫情也能立即阻斷。

「如此客製化防疫措施，可以擴及八大行業、娛樂場所、休閒運動中心等。」陳秀熙說，客製化防疫措施是更符合現實，讓各行各業的疫情維持在可控制範圍，而這必須藉由中央及地方分工、分權，因包括疫調、疫苗、防疫政策等措施，現在已不是中央可以一條鞭的處理模式。

「台灣現階段不可以解封，微解封也應僅針對已接種第三劑疫苗族群。」台大兒童醫院院長黃立民說，基於三點，台灣不能解封，第一、民眾第三劑疫苗接種率偏低；第二、境內確診患者少，社區保護力不足；第三、疫情一有風吹草動，民眾容易恐慌，因此台灣疫情對比全球是「較為脆弱的」，即便要解封須十分小心。

未來解封確實是「勢在必行」，黃立民說，解封應該是慢慢的放，不能放太快，同時加速民眾接種第三劑疫苗的速度，若要微解封也應只是有限度的解封，如針對已接種第三劑疫苗族群的防疫措施可以放鬆，或是匡列密切接觸者的範圍可以縮小、居家隔離、檢疫時間可以縮短等，但最重要的是，疫情仍必須在可控範圍。

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