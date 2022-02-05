柯文哲：打滿3劑北市微解封 酸高端密醫必敗

台北市長柯文哲(中)4日視察東區地下街民眾施打疫苗情形。(記者林俊良／攝影)

針對新冠肺炎疫情 ，不少國家轉向「與病毒共存」，台北市長柯文哲 昨抛微解封議題，主張打滿三劑疫苗就慢慢解封、微解封，這是最安全的策略。他說，台灣已有相當程度的群體免疫，北市一周疫苗可以打25萬人，只要疫苗夠，過2月底就要思考怎麼樣慢慢解封。

對於柯文哲的說法，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「如果以新冠疫苗第三劑施打作為解封的基礎，這是其中必要考慮的要件之一」，但現在也看到部分新進國家第三劑疫苗接種率高，確診個案數也往上升，這會讓人擔憂且對疫苗悲觀，因此要不要解封仍是多重因素，必須視台灣對疫情承擔的能力有多大，再作為解封的標準。

柯文哲說，他主張打滿三劑疫苗就來慢慢解封、微解封，這是最安全策略，逼迫本來不想打疫苗的人慢慢去打，才有辦法將疫苗覆蓋率拉高。

「北市府策略，疫苗打到一定程度就會開始微解封。」他說，目前北市一周可以打25萬人，過2月底只要疫苗夠，就要思考要怎麼樣慢慢解封，「就是一步步解」，有一天全部解封就是不用戴口罩，若有疫情，就再退回去一步步管制，都有SOP（標準作業程序）。

柯文哲4日視察疫苗接種站，被問到是否質疑高端做為第三劑疫苗的科學證據不足？柯指出，高端測過打第三劑的抗體，但抗體和保護作用並沒有絕對關係，不敢說高端沒效，但就是沒有國際認證的疫苗，賴清德透過「外交泡泡」出訪，不然到國外去必須要接種國際認證的疫苗，不過現在美國也不管了，若要去有管制的國家就會有問題。

柯文哲並表示，基於醫學倫理及科學，他不贊成接種高端疫苗 。他還將高端疫苗與密醫連結，舉例說密醫不見得醫術差，但上法庭必敗。

陳時中認為，「密醫這樣的講法很奇怪」，以高端疫苗來說，它是取得台灣的緊急使用授權（EUA），因此有台灣的法定資格，經由專家討論、審視科學證據才通過。