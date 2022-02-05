高雄防疫旅館爆群聚 專家：春節後恐有一波疫情

過年期間，桃園及高雄地區兩大案燒不停。圖為民眾排隊等打疫苗。(記者林俊良／攝影)

台灣新冠肺炎昨新增25例本土個案，境外移入46例。其中本土個案集中在桃園及高雄兩地延燒，高雄更傳出防疫旅館 群聚案，疑累計4人染疫，全棟預防性清空，住客全部移至集中檢疫所隔離。

過年期間，桃園及高雄地區兩大案燒不停。昨新增25例中，包含桃園日翊物流相關增10例，全案已累計25人確診；高雄港相關增9例，宜蘭礁溪飯店延伸高雄的諾貝爾幼兒園群聚增3例；而台北房仲業者延伸的點點幼兒園增2例，桃園亞旭電腦廠增1例。

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中表示，目前桃園、高雄及北市已有三所幼兒園群聚，其同住及陪病家人染疫，其中有兩個因素，第一是同住家人染疫風險高、第二是重症的風險相對低，才優先進去陪病；至於是在社區染疫傳染孩子，或因陪病而染疫，仍需要調查。

高雄傳播鏈中有3條，包含高雄港工作相關1條，由礁溪飯店至高雄幼兒園案1條，另外還有一起旅館群聚事件。根據調查，原自大陸入境的案18942一家三口染疫，且解隔14天至饗食天堂用餐，昨天確定為「新感染個案」，高雄市衛生局懷疑為「社區感染」或「計程車感染」或「旅館感染」。

透過疫調發現，該個案入住的旅館中，曾入住同樓層同房間又有1名大陸入境的本國籍20多歲男性（案19100），同樓層不同房間還有自泰國入境的孟加拉籍20多歲男性（案19108），兩人都被列為境外個案。另曾經有1例自越南入境本國籍40多歲男性（案18833），也入住該飯店同樓層房間確診。

由於高雄市有防疫旅館疑爆發群聚感染，高市衛生局昨緊急清空旅館。

專家表示，Omicron已在社區蔓延，疫情很難阻擋，春節後恐有一波疫情。

台大兒童醫院院長黃立民說，像物流業者等群聚疫情是浮在水面上的，是可以被追蹤、匡列，但水面下的可能還有許多未知的疫情，看不到的病毒在傳播；他說，疫情要馬上收斂平息，感覺是不樂觀，尤其春節過後，疫情可能會陸陸續續爆發，甚至延續三、四個月以上。