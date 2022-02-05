新聞評論／社會防疫疲勞 蔡政府還只考量政治

台灣整體防疫心態已經鬆懈，指揮中心防疫政策也不積極，且戰且走，十分危險。(本報資料照片)

新冠疫情 籠罩下的第三個春節假期，每天仍然新增五、六十個確診病例，桃園、高雄或隱或顯的大小傳播鏈持續延燒，專家更擔心經過春節的人群移動和人潮聚集後，疫情會再起。但車潮爆量國道大塞，民眾幾乎已經如常聚餐、出遊、走春、拜廟、逛燈會，虛晃一招的實聯制、似有若無的社交距離，加上口鼻半掩的口罩，說明社會防疫 疲勞，整體防疫心態已經鬆懈。

隨著疫苗 施打普遍，以及Omicron重症少、死亡率低的演化，有些國家防疫開始鬆綁。例如丹麥自恃有六成以上的第三劑疫苗覆蓋率，加上染疫康復者合計約八成人口擁有預防重症的免疫保護，因此雖然每天有4、5萬新增確診病例，相當於單日新增近1%的國內人口染疫，卻已決定拿掉口罩、取消健康通行證，除對入境者和醫院療養院仍有規定外，幾乎解除了所有防疫限制。其他如英國、愛爾蘭、芬蘭等多個歐洲國家也紛紛放寬或取消相關限制措施。

不過，世界衛生組織秘書長譚德塞一個月前還樂觀預期，在全球七成人口接種疫苗的前提下，今年有望結束疫情；現在卻直斥那些認為病毒傳播已不可能、也不必要預防的觀點。他說，Omicron 10周前被發現以來，已造成9000萬確診，超過2020年疫情爆發首年染疫人數總和；而新冠病毒更多的傳播，也意味著更多的死亡。譚德塞警告，病毒還在變異，鬆懈防疫力道還言之過早。

前述國際上的爭議，也反映在台灣防疫究應「清零」或「與病毒共存」的拉鋸上。病毒已經進入社區，疫情警戒卻不敢升級；不明感染鏈漸多，但疫調不敢放鬆，甚至寧可擴大匡列，也不敢錯放一人。台北市長柯文哲明白質疑，「為了這種輕症搞到2萬人居家隔離、不能吃團圓飯，到底值不值得」，但疫情指揮中心眼高手低，又缺乏科學論證，且充滿政治考量，防疫政策也猶豫難決。

指揮中心且戰且走，民眾隨之卸去大半心防。政府防疫措施往往不是難執行，就是沒罰責，說得再嚴厲，也被當塑膠。而許多民眾排隊打完疫苗，轉身就搶訂餐廳、擠向賣場、湧入景點；社交距離，說說而已。實聯制固然無所不在，但很多人不是拿手機作個假動作，就是視若無睹，長驅直入。除政策本身不易落實外，民眾也嫌麻煩，並擔心足跡現形遭匡列；何況已打過疫苗，Omicron又多輕症或無症狀，許多人不再那麼懼怕新冠病毒，也開始心存僥倖了。

然而，即使要與病毒共存，疫苗接種仍然是最重要前提。目前台灣新冠疫苗接種涵蓋率第一劑達82%，第二劑也有75%，春節排隊接種的人龍還在努力提升追加劑的接種率，這些是台灣防疫最堅固的長城。但第三劑還只約23%，如按照柯文哲70%人口打滿三劑的 放寬隔離標準，台灣還不具備解除防疫限制的條件。尤其仍有18%、約420萬人未接種新冠疫苗，這些人多數是長者和兒童，任何政黨或政治人物皆承受不起哪怕是不到1%致死率的政治責任；何況台灣新冠致死率約4.5%，遠高於全球平均的1.5%。

雖然醫界和公衛專家對春節後疫情走向，看法並不一致，但疫情即將在假期結束後驗收；接著學生馬上要返回校園，小學生以下都沒打疫苗，開學後又是一場新的考驗。隨著病毒演化和疫情變化，指揮中心自應調整防疫措施，並作好疫苗覆蓋向下延伸的部署。但民眾還會對著實聯制虛晃一下，政府卻不能搞假動作；社會防疫疲勞，政府更不能鬆懈。