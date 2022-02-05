台灣女足征戰印度7染疫 總統：專機接回

代表台灣參加亞洲杯的女足代表隊，4日以3比0大勝泰國，卻傳出七名選手染疫。(取材自臉書)

代表台灣前往印度 參加亞洲杯的女足代表隊，昨天以3：0勝泰國 ，卻傳出七名代表隊成員確診。蔡英文總統與行政院蘇貞昌院長昨晚商議後，決定將在賽程結束後，以包機或醫療專機方式接送台灣女子代表隊所有隊職員返國。

本報系聯合報報導，中華隊昨在七名主力因為PCR檢測呈現陽性反應無法出賽的情況下，仍靠著蘇育萱梅開二度，以及傷停階段陳英惠自由球射門破網，3：0勝泰國，下一場面對越南只要不輸球，就能取得世界杯門票。

在昨天擊敗泰國之後，就有球評在網路上呼籲政府應該要派醫療專機接送台灣隊返國。針對球評石明謹的倡議，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統稍早與行政院蘇貞昌院長商議後，請蘇院長督導相關部會，依照防疫 指引及專案經驗，朝包機或醫療專機方向專案辦理，務必提供台灣女足代表隊最妥適的照顧及協助，讓女足代表隊在印度完成賽事後，安全順利回到台灣。

張惇涵轉述，蔡總統認為，台灣女足隊在缺陣七名選手狀態下，仍以3：0贏得泰國隊，不僅難能可貴，也締造讓台灣人民感動的一戰。對於2月6日台灣女足將與越南隊競逐世界杯的入場券，總統也呼籲大家，幫台灣的女足隊集氣加油，給台灣女足隊最大的力量與支持。

另據蘋果新聞網報導，蘇貞昌表示，由於印度疫情嚴峻，台灣代表隊數位成員檢測出新冠陽性案例，他在和蔡英文總統會商後，決定將在賽程結束後，以包機或醫療專機方式接送台灣女子代表隊所有隊職員返台。

蘇貞昌並且表示，他已請防疫指揮中心指揮官陳時中、教育部長潘文忠、外交部長吳釗燮等相關部會首長，在兼顧防疫與選手的安全、舒適下，提供代表隊一切支持，盡全力照料隊職員的健康與安全。