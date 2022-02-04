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桃園物流群聚延燒 全家超商子公司日翊遭勒令停工

台灣新聞組／台北4日電
桃園市日翊文化行銷物流中心爆發員工群聚感染，3日再添二新確診個案；圖為日翊文化行銷大門口。（記者陳正興／攝影）
桃園市日翊文化行銷物流中心爆發員工群聚感染，3日再添二新確診個案；圖為日翊文化行銷大門口。（記者陳正興／攝影）

指揮中心昨天公布台灣新增56例確診病例，分別為22例本土個案及34例境外移入；本土22例中，高雄15例，桃園七例，其中隔離「陰轉陽」共九例。由於桃園物流員工群聚昨再新增二例，目前已累積15人確診，桃園市長鄭文燦公布為「日翊文化行銷」，並勒令停工，呼籲與其往來的民眾務必採檢。

日翊的母公司全家便利超商昨天也發布重大訊息，指目前確診員工主要是理貨人員，並強調日翊大溪倉已全員做PCR採檢，暫停營運，對全家公司營運無重大影響；不過部分預購商品在春節期間有延遲狀況。

日翊物流群聚案件昨新增一名員工及一名家屬確診，目前該物流公司相關共15人確診，包括12名員工、三名家屬，桃園市政府已勒令物流公司停工，針對家屬及千名員工進行匡列、隔離，預計2月6日二次採檢。

指揮中心發言人莊人祥指出，該物流公司主要地在桃園大溪，目前針對1250名外包商檢驗，已採檢1140位。其中250名員工因為與幾位確診員工距離較近，有密切接觸、共用場域，包括用餐環境擁擠，因此居家隔離14天，另外1000名員工做預防性隔離五天，主要擔心公司環境中有汙染，會持續將相關人員匡列。

莊人祥指出，物流公司人員在外工作，主要多是搬貨與簽名，若可能有其他接觸，也會再去確診、必要時採檢。

鄭文燦昨表示，員工主要感染地點是物流中心一樓B區，相關疫調還在持續進行，並呼籲與日翊有商業往來的民眾務必採檢。

由於桃園疫情持續延燒，桃園市政府昨下午公布相關確診者近日足跡，共25處，地點分布在桃園、中壢、八德、大溪、觀音和楊梅等地。其中有確診者曾在1月30日搭乘高鐵806車次從左營返回桃園，呼籲足跡重疊民眾做好自我健康監測。

九天年假假期已接近尾聲，但受到疫情影響，指揮中心統計，截至昨天下午4時，居家隔離7038人，其中691人今天將可解除隔離回家，居家檢疫仍有1萬4217人列管，其中1351人今天可以解除列管，合計仍有1萬9000多人隔離檢疫。

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