高雄市兩條傳播鏈延燒 半月確診逾百例

高雄市長陳其邁3日公布高雄新增15例本土個案。（記者王昭月／攝影）

高雄市疫情 因兩條傳播鏈持續延燒，近半月來已破百例，高市府採取大範圍匡列隔離，輔以社區普篩，雙管齊下試圖切掉隱形傳播鏈，昨天新增的15例中，有八例是隔離期間陰轉陽確診，未有足跡流竄，但宜蘭飯店群聚延伸案中，因一名經營髮廊的40多歲婦人在疫調過程未吐實，導致自己及三名同住家人都染疫，將依「傳染病防治法」追究。

高雄昨一口氣增15例本土個案，和高雄港群聚相關的有九例，與宜蘭礁溪長榮 鳳凰酒店有關的六例。確診者中有五個匡列隔離者在解隔離前採陽，其中50多歲的案19048是幼兒園工作者，都70多歲的案19078、19079是先前染疫的18516同住家人，19076是工程行員成員，屬職場接觸，隔離期無症狀。

70多歲輪船工作者案19073，是案先前確診的18367接觸者。另70多歲的案19077與案18545因同職場被匡列隔離，昨天確診後，連帶他的家人案19049、19055及鄰近家族成員19050也都確診。

宜蘭飯店相關群聚案中，幼兒園部分新增一名六歲童19046及他的母親19047，幼兒園含照顧者已達20人確診。

高雄市長陳其邁表示，新增個案中，多數是在匡列中陽轉，因此都沒有社區傳播的風險，不過在宜蘭飯店群聚案中，其中一名40多歲女性案19081與最初赴宜蘭旅遊的指標個案18773有所接觸，疫調時卻隱匿足跡且未吐實，導致同住的丈夫及一對兒女都確診，徒增社區傳播風險，將依「傳染病防治法」追究。

衛生局簡任技正潘炤穎說，疫調人員查出，案18773與19081曾有通聯紀錄，但是19081否認接觸，最後調閱電信足跡以及車辨系統等研判，她未吐實。