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台增本土確診25例 居隔陰轉陽占11例 境外46例

記者謝承恩、沈能元／台北報導
指揮中心指揮官陳時中說，今天本土新增25例。（記者謝承恩／攝影）
指揮中心指揮官陳時中說，今天本土新增25例。（記者謝承恩／攝影）

台新增71例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為25例本土個案及46例境外移入，有23例為航班落地採檢陽性)，另確診個案中無新增死亡。指揮中心指揮官陳時中說，今天本土新增25例，感謝過年期間疫調、檢驗、匡列的地方及中央人員採檢、匡列全年無休、沒有停歇，表達感謝。

至於境外移入昨日篩檢676位，陽性率達3.40%，上午篩檢航班有542位，陳時中說，「人也蠻多的，只有1人陽性，陽性率0.18%。」

指揮中心表示，今日新增本土個案為14例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及澳大利亞(各3例)、荷蘭、印度、秘魯、越南及泰國(各2例)、日本、奈及利亞、加拿大、以色列、香港及中國(各1例)移入；另17例調查中。入境日介於今(2022)年1月15日至2月4日。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計5,719,429例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,699,979例排除)，其中19,029例確診，分別為3,832例境外移入，15,143例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心停開記者會四天後，初四重啟記者會。中央流行疫情指揮中心左起為醫療應變組副...
指揮中心停開記者會四天後，初四重啟記者會。中央流行疫情指揮中心左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（記者謝承恩／攝影）

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