台本土+16 疫情熱點仍在高雄與桃園

新北市中和環球購物中心2日初二下午開放施打莫德納疫苗，上午即湧現大批排隊人潮，人龍幾乎圍繞半個購物中心。記者侯永全／攝影

本土增16例 桃高是熱點

台灣疫情 指揮中心2日公布新增16例本土確診病例，疫情熱點仍在高雄、桃園。公衛學者預估，台灣疫情的病例再生數（Rt值）大約在1.2，即1人可傳染1.2人，但因公衛防疫 措施及檢測落實度高達75%，且春節期間持續接種疫苗，Rt值可望於2月11日小於1，疫情走向收斂。但醫界認為這預估「有點樂觀」，春節長假之後恐有變數；世界衛生組織秘書長譚德塞 1日也表示，病毒還在變異，目前若鬆懈防疫力道還言之過早。

物流爆群聚 桃園令停工

2日增16例本土確診病例，境外移入37例；本土病例以高雄8例最多，其次桃園7例都是某物流公司衍生6名員工、1名家屬確診；桃園市長鄭文燦2日勒令該物流公司停工，直到安全為止才復工。北市房仲群聚案再添1確診。

雖然本土病例每天仍有十幾例，台大公衛流行病與預醫所教授陳秀熙及團隊成員林庭瑀表示，目前疫情的病例再生數（Rt值）約1.2，由於疫苗接種量和速率都表現良好，兩劑施打率已高於泰、英、美等國。第3劑雖然起步較慢，但速度很快，65歲以上長者也逾4成5，Rt值可望於2月11日小於1，疫情走向收斂。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，公衛學者靠政府提供的數據認為疫情將收斂，他認為這「有點樂觀」，主要疑慮是春節期間可能還是有帶病毒的民眾在社區走動，但因無症狀、症狀不嚴重，或春節就醫不便而沒被發現，這些政府沒辦法掌握的人，或許才是決定疫情發展的關鍵。

再者是過去民眾擔心重症，有疑似症狀或接觸史會較積極採檢；最近疫情走向輕症化，政府仍大範圍匡列、高強度隔離，一定會有反作用力，民眾心想「反正不嚴重」，就會逃避實名制、有疑似症狀也不想採檢。

譚德塞：危險病毒演化中

譚德塞說，Omicron變異株約10周前被發現以來，已造成9千萬人確診，超過2020年新冠肺炎爆發首年染疫人數的總和。世衛表示，Omicron亞型變異株「BA.2」已出現在全球57國，重症情況並不比原型嚴重，可能比原始Omicron更具傳染力，目前鬆懈防疫力道言之過早。

Omicron症狀較輕微，丹麥等歐洲國家已陸續放寬、甚至完全取消防疫措施，引起公衛專家憂慮。譚德塞說，大多數地區的染疫病歿率仍高，不該輕忽。過去一周，全球就通報2,200多萬人確診，逾6萬人病故，「這支病毒很危險，仍繼續演化中」。