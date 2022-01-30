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北市疫苗護照卡關？ 柯文哲、陳時中隔空互嗆

台灣新聞組／台北30日電
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）
台北市長柯文哲。（圖：北市府提供）

台北市長柯文哲主張用「台北通」App推行台灣疫苗通行證（疫苗護照），但因與中央介接資料問題，被認為不符歐盟標準卡關，柯批評「衛福部策略有問題」；衛福部長、指揮中心指揮官陳時中回嗆「柯市長可能不太了解」，數位健康證明須符合「可遺忘性」等規範，北市若想串連資料，就要符合規定，且有其他方式取代。

柯文哲昨表示，他還是主張疫苗護照上線，北市有去和衛福部介接，但衛福部一直要求要照歐盟國際標準，民眾出國才需要歐盟的國際標準，北市疫苗護照只在國內通用，做一種防疫和經濟平衡的目的，不必搞到那標準，「不必搞得像護照一樣」。

柯文哲說，他覺得衛福部策略有問題，並批評北市申請了一周，還在公文往返，「電話講一講就好，每天寫公文幹嘛」。

陳時中表示，數位證明會要求跟歐盟同規格，包括資料的可遺忘性，指雲端上無法查到個資，相信民眾施打疫苗，也不希望將個資留在各單位，尤其數位證明是台灣與別國互相認證，如果拋棄這規定，台灣規定恐備受質疑，「柯市長可能不太了解」，希望市府也遵守相關規範。

針對國內出入場所需出示疫苗證明，陳時中表示，現在健保App、小黃卡等，都可以作為疫苗接種證明，並不會造成市民不便。

疫苗 歐盟 陳時中

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