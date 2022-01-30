台本土+15 陳時中稱社區安全 專家批數據過時：春節恐難擋

疫情再起，但台北仍很多民眾到市場採買年貨，人潮群聚，防疫埋下隱憂。（記者曾吉松／攝影）

台灣本土昨新增15名案例，其中九例為居家隔離期陰轉陽性，另有六例未被匡列，恐對社區造成威脅。此波疫情 有一對大同公司夫妻員工確診，其中一人駐點於桃園市府，昨緊急要求8000人普篩。春節人流往返密集，中央疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，盼春節後疫情爆發機會小，近二日各地積極擴大匡列，避免疫情在後續大爆發。

昨新增15名本土案例，高雄新增六例，其中三例為高雄港相關個案、三例是入住過宜蘭礁溪飯店的高雄確診住客相關個案，桃園則新增九例，分別為錢都及加貝爾幼兒園三例、亞旭個案四例，餘二例大同公司夫妻確診。

15例本土中，有六人先前未被列入匡列隔離，對社區較具威脅，為大同公司的夫妻二人（案18780、案18781）、高雄港確診個案的鄰居（案18775）、礁溪飯店衍生二例聚餐夫妻（案18773、18774）及一名幼兒園同學（案18771），仍持續匡列疫調中。

桃園五起感染源 初判足跡有重疊

目前桃園有五起不明感染源，初判源頭是來自錢都餐廳及加貝爾幼兒園相關，有足跡重疊和相關接觸史，如案18555跟媽媽嫂嫂共三人確診，一人有過大湳市場足跡；案18758曾在八德市場工作，足跡與確診者重疊；案18677越南移工跟女友確診，去找過確診者進行美甲服務，女友將列為今天確診個案。

目前感染源待釐清個案剩五案，為大同公司夫妻二人、案18183、案18687、案18757，另外有一名印度籍不明感染源個案，被列為舊案。

五大監測大數據 顯示社區仍「安全」

為監測新冠病毒對社區的威脅，指揮中心去年8月底啟動五大監測計畫，其中從捐血者抽樣的血清抗體結果，自然感染率為萬分之二，若搭配過去學界公布的萬人血清研究，推估去年整體陽性率為萬分之六，陳時中表示，研究初判跟疫情相符合，社區還算安全。

但台大公衛學者陳秀熙說，各國在不同時期都會進行血清抗體監測計畫，國外現在早已走向「疫苗施打後的抗體監測」，而不是去年「隱性感染社區監測」路線。去年的監測結果，已無法對比現在社區Omicron流行情形。

林口長庚醫院副院長邱政洵說，了解社區即時病毒流行現況，依桃園、新北等大型篩檢 站相關篩檢、監測陽性率，這才是最重要的。

台大兒童醫院院長黃立民說，Omicron傳播力強，春節期間「疫情應該是擋不住了」，可能會多點爆發蔓延，且可能延續三、四個月以上。