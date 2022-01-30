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俄烏持續緊繃 強生：英國派赴北約部隊、武器將翻倍

看個電影就被隔離 「寧匡勿漏」惹民怨 陳時中：不得已

台灣新聞組／台北30日電
指揮中心指揮官陳時中坦言，Omicron傳播快，積極匡列是擔心跟不上病毒。（圖：指揮中心提供）
指揮中心指揮官陳時中坦言，Omicron傳播快，積極匡列是擔心跟不上病毒。（圖：指揮中心提供）

台灣約有2.2萬人列管居家隔離、檢疫，恐無法與家人團聚過年，且部分接觸者還得自費隔離，年假泡湯且大傷荷包。指揮中心指揮官陳時中坦言，Omicron傳播快，積極匡列是擔心跟不上病毒。專家認為，中央選擇控制疫情，雖造成民眾不便，只是「頭已洗一半，只能繼續撐到年後」，預估3月後才可能鬆綁。

不少確診者的接觸者抱怨，只是吃個飯、看同場電影就被匡列隔離，若不符合自宅「一人一室」規定，會被地方衛生局要求自費住防疫旅館，一人若要4萬元(台幣，下同，約1435美元)，一家四口開銷破10萬。

這波疫情重災區在桃園，桃園市長鄭文燦昨表示，因聯邦銀行、西堤餐廳群聚案的居隔人數最高達2623人，現在剩879人，這波疫情預估過年600人無法回家。他對市民說抱歉，但為了降低風險仍必須遵守嚴格的SOP。

陳時中表示，依照傳染病防治法，有必要對確診者及其接觸者，進行預防性匡列隔離，即便染疫可能性相對低，但Omicron傳播速度快，「我們怕跟不上」，但不排除未來可以在家隔離。

外界關心，部分民眾足跡重疊，社區可能仍有前在黑數未抓出。陳時中表示，各地政府這兩天積極匡列，避免人流移動，是希望減少春節後疫情爆發，「是不得已的」。部分縣市採取預防性隔離五天，他表示，未來要在旅館或是在家隔離，都可以再討論。

台大兒童醫院院長黃立民認為，指揮中心選擇控制疫情，但社區疫情不容易縮小，可能仍有零星個案，無法完全匡列住，「反正現在頭洗一半，只好繼續匡列下去」。他認為，這波春節要撐過去到二月中，預估三月後才有機會逐漸鬆綁。從指揮中心作法來看，「寧願多匡也不要漏掉」，但背後極可能有冤枉匡列的案例。

疫情 陳時中 旅館

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