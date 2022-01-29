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連假前突抛新禁令…赴金馬澎 有症狀者須快篩

台灣新聞組／台北29日電
配合中央防疫政策，29日起前往金門、澎湖、馬祖，有肺炎疑似症狀者皆須快篩陰性才能搭機或乘船。（圖：澎湖縣政府提供）
配合中央防疫政策，29日起前往金門、澎湖、馬祖，有肺炎疑似症狀者皆須快篩陰性才能搭機或乘船。（圖：澎湖縣政府提供）

面對春節連假首日，為避免本島及離島醫療量能崩潰，交通部昨宣布29日起五機場、三港口飛往金馬澎民眾，有症狀皆要快篩、配合實聯制、量體溫及填寫健康聲明書。

Omicron疫情累計突破400人染疫，達419例。春節假期今開始，昨下午新增27例本土案例，疫情也燒進六都最後淨土台中市，昨確診兩人，一人住沙鹿區，另一為亞東醫院個案。延燒多日的高雄疫情再添七例，四例屬高雄港埠傳播鏈，另三名確診母子曾入住宜蘭長榮鳳凰酒店未被匡列。

另外，大同公司昨晚發布重大訊息證實，桃園家電廠及系統事業部派駐地區共兩名員工確診，正配合桃園市衛生局進行疫調及檢測，強調事件不影響營運；桃市府證實，大同公司的兩確診者為新增個案。

Omicron疫情目前讓2.2萬人居家檢疫、8000多人居家隔離，估計約有1.6萬人無法在除夕前解除隔離返家過年。

昨增27例本土，被指揮中心列入重點觀察案件二大案、二小案皆有新增案例。二大案分別為「高雄港群聚相關」再增四例，累計77例；「桃園亞旭電腦廠」再增二例，累計118例。

二小案分別為「雙北房仲業者」再增六例，「宜蘭礁溪長榮飯店」增四例累計13人確診。

其餘桃園零星個案包含錢都涮涮鍋增三例、龍潭小吃店增一例、西堤衍生幼兒園增一例，另有五例找不到感染源。

為防堵疫情擴大，各地防疫手段愈加趨嚴，衛福部長陳時中曾說實聯制並非強迫制，後來又改口相關權責由地方落實，但台南市府正嚴格開罰，台北市卻不跟進，就連匡列規定也是一國多制，南北不同調，不少人擔心被匡列送進防疫旅館過不了年，索性做做樣子不掃碼混過去。

台北市議員游淑慧昨在臉書揭露衛福部的公告，諷刺「陳時中，你累了嗎？」她指衛福部去年8月10日公告就有實聯制罰則，今年1月9日最新裁罰規定，包含實聯制。

台南、雲林都正對未落實實聯制掃碼者裁罰，嘉義市衛生局副局長莊美如說，稽查實聯制很難完全落實，除非有足夠稽查人力可到各現場去守去看，以目前防疫工作吃重、年節專案稽查又多，「人根本不夠用」，只能加強宣導請民眾、業者配合，若稽查發現店家不配合，也會以輔導為先。

有民眾認為「落實實聯制很兩難，怕跟確診者足跡重疊，擔心可能被抓去隔離，年假就泡湯了」，不掃碼就不會被通知要居家隔離或集中隔離，更是不願意配合。

配合中央防疫政策，29日起前往金門、澎湖、馬祖，有肺炎疑似症狀者皆須快篩陰性才能...
配合中央防疫政策，29日起前往金門、澎湖、馬祖，有肺炎疑似症狀者皆須快篩陰性才能搭機或乘船。（圖：澎湖縣政府提供）
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