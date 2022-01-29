新聞眼／快篩急如律令 昨非今是政治味濃

春節連假九天起跑，指揮中心28日以維護離島醫療量能理由，突然宣布，今起搭機、搭船至離島的旅客，需持陰性篩檢 證明，對比去年5月爆發本土疫情 ，金門縣府要求旅客須持PCR陰性證明、或機場 快篩，一度遭中央以「違法」理由撤銷「快篩令」，今昔對比，指揮中心一再出現「昨非今是」的防疫措施，總可見濃濃政治味。

去年5月爆發首波本土Alpha疫情，台灣確診病例暴增上萬人，全台更升三級警戒。當時離島金門零確診，擔心醫療量能不足，金門縣政府5月23日公告，24日起欲搭機至金門的旅客，須提出三天內的PCR陰性證明，否則必須在機場接受快篩。衛福部認為金門縣府此舉違法，部長陳時中溝通無效後撤銷金門「快篩令」，引發軒然大波。

指揮中心不准金門設快篩站，金門縣籍立委陳玉珍氣得直衝指揮中心要答案。指揮中心發言人莊人祥回應，金門縣府雖有來函要設快篩站，但缺乏完備安置計畫，且快篩有偽陽性，後續仍要PCR，若用快篩限制旅客進出，恐徒增民眾恐慌。

這回本土燒起Omicron疫情，威力比Alpha、Delta更猛更快，在專家陸續呼籲後，指揮中心最後才顧不得面子，在桃園機場執行落地採檢，但當時給了三天時間預備盤點。這回離島機場、港口篩檢，指揮中心臨時在連假前一天宣布，措施來得又快又急，民眾若篩出陽性，等於今年春節「自己過」，指揮中心此做法，是想讓人民過好年，還是不想選舉年添變數？