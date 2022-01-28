台本土+29例 赴金馬澎29日起快篩

配合台灣中央防疫政策，29日起前往金門、澎湖、馬祖，有肺炎疑似症狀者皆須快篩陰性才能搭機或乘船。圖／澎湖縣政府提供

台灣Omicron疫情 累計突破400人染疫，達419例。春節假期29日開始，28日下午新增27例本土案例，高雄港群聚、亞旭電腦廠等皆有新增案例，疫情也燒進六都最後淨土台中市。28日深夜又增加兩例桃園某公司員工確診，指揮中心29日說明。

疫情指揮中心28日特別重申春節防疫專案，呼籲盡速接種疫苗、別帶病毒回家。Omicron疫情目前讓2.2萬人居家檢疫、8千多人居家隔離，估計約有1.6萬人無法在除夕前解除隔離返家過年。

兩大兩小案皆新增確診者

28日增27例本土，被指揮中心列入重點觀察案件兩大案、兩小案皆有新增案例。兩大案分別為「高雄港群聚相關」再增4例，累計77例；「桃園亞旭電腦廠」再增2例，累計118例。

兩小案分別為「雙北房仲業者」再增6例，包含1名友人及松山幼兒園教師的1名同事、4名幼童染疫；而「宜蘭礁溪長榮 飯店」增4例，為高雄房客3人及衍生台南1名朋友聚會染疫。礁溪長榮案累計13人確診，因應新確診房客入住時間，將擴大匡列追回1月14日入住者採檢。

其餘桃園零星個案包含錢都涮涮鍋增3例、龍潭小吃店增1例、西堤衍生幼兒園增1例，另有5例找不到感染源，其中2例是在八德社區篩檢站案例確診（案18757、案18758），1例印度男（案18752）疑舊案，後續需2採及疫調釐清。桃園案18555及其媽媽及嫂嫂染疫，也列為多起不明感染源個案之一。

亞東醫院內疑另有傳播鏈

27日晚公布的亞東醫院新增案例，一位陪病者家屬染疫，與亞東確診前案尚無發現關聯，指揮中心懷疑院內另有傳播鏈，或者陪病家屬帶病毒進來。指揮中心指揮官陳時中表示，台灣目前有6條感染源不明傳播鏈，含亞東醫院、礁溪飯店、北市房仲、龍潭退休男及錢都涮涮鍋衍生幼兒園等，案18555及家人確診也在其中，龍潭個案及涮涮鍋衍生加貝爾幼兒園，經病毒基因定序都與桃機相關。

境外陽性率降為3%

境外移入28日增44例個案，有30例居家檢疫採檢驗出，高於落地採檢14例，且境外陽性率從過去9%降為3%，春節入境高峰人數已陸續解隔，但希望不明感染源也能減少，才是指揮中心所期待。

面對春節連假首日，為避免本島及離島醫療量能崩潰，29日起宣布5機場、3港口飛往金馬澎民眾，有症狀皆要快篩、配合實聯制、量體溫及填寫健康聲明書。