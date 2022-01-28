台本土+22 桃園餐廳傳到幼兒園 高雄匡列者「整車載走」

位於桃園市八德區的錢都涮涮鍋群聚案，因幼兒園學童阿嬤到火鍋店用餐染疫，孫子也感染、進而擴散至幼兒園。27日許多家長帶小孩到採檢站。（記者邱德祥／攝影）

春節假期即將展開，台灣昨新增22例本土案例，包含八例與高雄港職場及家庭接觸者有關、13例與桃園案例相關，其中有三例為不明感染源個案；加上昨天傍晚新北亞東醫院又再新增一名20多歲女陪病者確診，與亞東前一案確診母子（案18548、18560）僅為隔壁房。

指揮中心指出目前有十條獨立傳播鏈正在進行，其中有六條感染源有待釐清，分別為桃園火鍋群聚及龍潭二條，雙北房仲及幼兒園教師一條、宜蘭礁溪酒店一條、亞東醫院一條。

桃園13例本土個案中，爆出三起不明感染源案例，為企業快篩的移工（案18677）及南北桃園各有50多歲女性至篩檢站就醫確診（案18686、18687）。此外再增八例為錢都涮涮鍋及加貝爾幼兒園個案，一位幼兒園學童阿嬤（案18631）曾至火鍋店用餐，其孫子也感染，再傳染到幼兒園；但昨已將錢都涮涮鍋群聚及加貝爾幼兒園群聚關係串起，實際感染源頭仍待調查。

龍潭退休男其光顧的小吃店再增一人染疫，宜蘭鳳凰酒店相關再增一人確診，列為桃園個案。

此波本土案例疑似有六起與餐廳用餐有關。指揮中心指揮官陳時中 表示，從餐廳業者來看實際上染疫者比例並沒有這麼高。

指揮中心昨公布「春節生活防疫 指引」，建議民眾避免前往人潮聚集處、或參加可能密集接觸不特定人的聚會或活動，但未有具體限制。指揮官陳時中強調，過年期間生活還是要過，「不要太密集就相對安全」。

高雄昨新增八例確診，累計已69例，疫情 嚴峻，高雄市府如臨大敵，指揮中心指揮官陳時中也緊急南下研商因應。高雄有學生、牛排館員工穿隔離衣集合搭遊覽車離開，街頭被匡列者穿隔離衣搭防疫專車離開的場景不斷上演。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，暫無不明感染源個案且該起群聚的病毒定序出爐，為Omicron BA.2，與桃機確診的防疫人員同病毒株，但經過比對兩者非同一起傳染鏈。

市長陳其邁昨宣布，高雄港熱區修造船廠今起停工到2月7日，提早放假、延後上班，11天當冷卻期。