備戰春節防疫 台北升2.5級 五都不跟進

疫情下的年味 年關將近，但受疫情影響，台北迪化街不若以往滿滿人潮，店家表示因為擺攤限制在騎樓與無法試吃讓生意更難做。（記者蘇健忠／攝影）

疫情 升溫，台北市長柯文哲今將宣布春節防疫 升級警戒為2.5級，考量西堤群聚感染等案例，升級重點將是餐廳防疫，規畫方向包括再強制使用隔板，還會建議民眾打過疫苗 再到餐廳用餐等。五都表面暫不跟進，但疫情相對嚴重的高雄、桃園都祭出比中央更嚴格要求。指揮官陳時中表示，只要不要與中央政策有扞格之處，皆會授權地方政府自行辦理。

行政院長蘇貞昌指餐飲業攸關190萬人生計，不會禁止內用，但北市考量餐廳防疫不確實成破口，決定加嚴管制，雖建議打過疫苗再到餐廳用餐，但暫不會強制要求出示小黃卡等疫苗護照，以免引發民怨。

其他五都包括疫情較嚴重的桃園、高雄，均不主動升級防疫。桃園要求餐廳、百貨賣場美食區內用座位減半；高雄也表示採取比中央更嚴格的要求，疫情到那邊，就「升級」到那，「平日所做的加嚴措施，遠超於節慶期間」。

新北、台南和台中都依指揮中心規定執行，聲稱不特別升級加嚴，新北市長侯友宜建議民眾採買年貨「一次買足、買好就走」；台南市長黃偉哲計畫比照去年，開罰未落實實聯制。

桃園市長鄭文燦說，餐廳內用脫口罩染疫風險高，決定明起加強餐廳、百貨賣場美食區防疫措施，新防疫規定包括內用座位減半，離座戴口罩，禁用附設卡拉ＯＫ等。如座位無法減半，須使用隔板、屏風、包廂或其他足以區隔用餐空間方式替代，不同桌客人須保持社交距離。他也強調，疫情雖有部分感染源不明，但風險在可控範圍，目前不考慮禁止餐廳內用。

高雄市衛生局表示，對有疫情風險的地方，管制強度及對特定對象的匡列，春節假期也不放鬆；一般社區就算極低風險，也要求醫療院所配合發放快篩試劑，落實社區監測。

柯文哲昨被媒體追問是否強制餐廳用隔板或恢復梅花座？他僅回，「凡事還是要有科學基礎，要先研究，要讀書，要先讀書看看國外的數據，再向外界報告。」