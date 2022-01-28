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彭博全球防疫榜 台灣排第8 美下滑11排名23

編譯林奕榮／綜合外電
彭博資訊27日公布最新全球防疫韌性排名，台灣在全球53個國家中位居第八。（本報資料照片）
彭博資訊27日公布最新全球防疫韌性排名，台灣在全球53個國家中位居第八。（本報資料照片）

彭博資訊27日公布最新全球防疫韌性排名，台灣的排名在1月躍升18名，在全球53個國家中位居第八，為去年4月來首度重返前十，防疫韌性得分提高到69.1分，主因為病故人數減少、以及民眾更易於移動。

彭博資訊指出，Omicron新冠變種病毒開創了新冠疫情共存的新時代。這種變異株雖引發疫情爆發以來最大的全球感染潮，但從另一方面來看，許多國家更堅定地與病毒共存、並重新開放經濟，英國、泰國、愛爾蘭等芬蘭等國，近幾周鬆綁防疫限制措施，排名因而提高。

彭博這項排行榜每月評估53個經濟體的防疫政策成效、及對社會和經濟所造成的影響，評估指標包括重啟進展、疫情狀況及生活品質等，防疫成效高、社會影響低者，排名較高，因此不只看防疫韌性，也看恢復正常生活的步調。

1月榜首為阿拉伯聯合大公國，第二名是沙烏地阿拉伯，第三名為芬蘭，南韓排名上升六名至第九。美國的排名下滑11位至第23，菲律賓再次墊底。1月排名的變動，反映這些國家沒有改變策略，反而對新冠病毒採取更長遠的立場。不過，多國追求與疫情共存，卻也付出確診人數暴增的代價。

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