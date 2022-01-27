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台本土+22例 餐廳群聚傳到幼兒園

記者謝承恩、楊雅棠、許政榆／台北報導
位於桃園市八德區的錢都涮涮鍋群聚案，因幼兒園學童阿嬤到火鍋店用餐染疫，孫子也感染、進而擴散至幼兒園。27日許多家長帶小孩到採檢站。記者邱德祥／攝影
位於桃園市八德區的錢都涮涮鍋群聚案，因幼兒園學童阿嬤到火鍋店用餐染疫，孫子也感染、進而擴散至幼兒園。27日許多家長帶小孩到採檢站。記者邱德祥／攝影

春節假期即將展開，台灣27日新增22例本土案例，包含8例與高雄港職場及家庭接觸者有關、13例與桃園案例相關，其中有3例為不明感染源個案；加上27日傍晚亞東醫院又再新增1名20多歲女陪病者確診，與亞東前一案確診母子（案18548、18560）僅為隔壁房。

春節防疫指引 避免去人潮聚集處

台指揮中心指出目前有10條獨立傳播鏈正在進行，但27日已將錢都涮涮鍋群聚以及加貝爾幼兒園群聚關係串起，但實際感染源頭仍待調查。

台指揮中心27日公布「春節生活防疫指引」，建議民眾避免前往人潮聚集處、或參加可能密集接觸不特定人的聚會或活動，但未有具體限制。指揮官陳時中強調，過年期間生活還是要過，「不要太密集就相對安全」。

桃園13例本土個案中，爆出3起不明感染源案例，為企業快篩的移工（案18677）及南北桃園各有50多歲女性至篩檢站就醫確診（案18686、18687）。此外再增8例為錢都涮涮鍋及加貝爾幼兒園個案，一位幼兒園學童奶奶（案18631）曾至火鍋店用餐，其孫子也感染，再傳染到幼兒園。

目前錢都火鍋店內實際感染源頭仍在調查中，龍潭退休男其光顧的小吃店再增1人染疫，宜蘭鳳凰酒店相關再增1人確診，列為桃園個案。

估國內已有10條獨立的傳播鏈，其中有6條感染源有待釐清，分別為桃園火鍋群聚及龍潭2條，雙北房仲及幼兒園教師1條、宜蘭礁溪酒店1條、亞東醫院1條。

高雄港增8例 染Omicron BA.2

此波本土案例疑似有6起與餐廳用餐有關。指揮中心指揮官陳時中表示，從餐廳業者來看實際上染疫者比例並沒有這麼高。目前可歸納為「2大、2小」案情值得關注，分別高雄、桃園2大案及雙北、宜蘭2小案，面對疫情期間防疫，呼籲民眾仍要盡快施打疫苗，做好自身防疫。

高雄港個案再增8例確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，暫無不明感染源個案且該起群聚的病毒定序出爐，為Omicron BA.2，與桃機確診的防疫人員同病毒株，但經過比對兩者非同一起傳染鏈。

遠雄園區趨緩 低風險公司可復工

桃園機場疫情已受到控制，機場前進指揮所指揮官王必勝27日表示，最後一位確診者在機場的足跡已滿14天，達到解除前進指揮所的條件，至於是否已達成清零及控制的目標？王必勝表示「應該都有」。

由於遠雄園區疫情也漸漸得到控制，王必勝27日晚在臉書貼文表示，遠雄加值園區低風險公司即起有條件復工。

27日最後一批由台積電、永齡鴻海及慈濟捐贈的疫苗到貨，另首批輝瑞口服藥也抵台。境外移入新增43例個案，另確診個案中無新增死亡。其中落地採檢有15例、居家檢疫有27例。

位於桃園市八德區的錢都涮涮鍋群聚案，因幼兒園學童阿嬤到火鍋店用餐染疫，孫子也感染...
位於桃園市八德區的錢都涮涮鍋群聚案，因幼兒園學童阿嬤到火鍋店用餐染疫，孫子也感染、進而擴散至幼兒園。記者邱德祥／攝影

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