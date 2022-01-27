BNT捐贈全到 郭董籲政府眼光放遠

由鴻海、永齡基金會、台積電及慈濟基金會共同採購的1500萬劑BNT疫苗，最後一批疫苗於農曆年前到貨，班機降落後停靠A4停機坪。（記者黃仲明／攝影）

由鴻海、永齡基金會、台積電及慈濟基金會共同採購的1500萬劑BNT疫苗 ，第17批約91.9萬劑於今天清晨運抵桃園機場。鴻海創辦人郭台銘昨在臉書宣布，過年前迎來民間捐贈的最後一批BNT疫苗，BNT還多送20萬劑，他對BNT和上海復星表示謝意。郭台銘也建議政府未來採購計畫把明、後年一併考慮進去，並洽談彈性的匡列數量，爭取一定的時間加減數量。

郭台銘在臉書表示，從申購疫苗（2021年）7月簽約，8月EUA，9月到貨，到2021年底，短短四個月間BNT疫苗就到了台灣1333萬劑，加上今年最後兩批，如今捐贈已算圓滿，由衷感謝許多人。

他說，BNT在台灣疫情最危急的時刻向台灣「即時供貨」，否則現今台灣的處境將不堪設想，同時也對大中華地區代理的上海復星夥伴數個月來協調供貨以及最後超過約20萬劑疫苗表達謝意。

指揮中心指揮官陳時中指出，今明兩日都有BNT疫苗到貨，下個月有新一批莫德納 疫苗抵台，今、明年各購買2000及1500萬劑莫德納，另加購500萬劑AZ次世代疫苗，BNT疫苗仍在談判中。至於12至17歲以下青少年及5至11歲兒童是否施打疫苗，以及第四劑施打規畫，將請專家開會討論。

陳時中日前在立法院朝野協商時透露，已與BNT德國廠代表討論，今年將新增購約1000萬劑BNT疫苗，正草擬合約。據了解，未來合約可能不只一年1000萬劑，而是三年3000萬劑，BNT並允諾若研發出新疫苗就會提供台灣。

指揮中心昨開放第21輪疫苗平台預約，預約狀況踴躍，預約率最高的是莫德納疫苗，準備67萬劑疫苗，已有60.1萬劑被預約，剩不到7萬劑，其次是BNT疫苗66.5萬劑，已預約31萬劑。