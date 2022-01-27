10傳播鏈6源頭不明…6成確診與用餐有關 仍不禁內用

這波本土疫情約三分之二確診者與餐廳有關，但指揮中心仍不考慮禁止內用，也不會強制設隔板。（記者侯永全／攝影）

昨天台灣本土確診及境外移入均新增46例個案，總計92例；繼西堤餐廳外，又爆出多起用餐聚會及餐廳群聚案，包括桃園涮涮鍋及雙北確診個案於同家麵館用餐。儘管多名地方首長都提到這波疫情 擴散與聚餐吃飯有關，指揮中心指揮官陳時中 仍表示，不會全面禁止內用或升三級，否則將嚴重影響民生問題；至於餐廳內是否設隔板或採梅花座，陳時中說，「不反對，但我們沒有強制」。

指揮中心昨公布最新基因定序，雙北圓山廚師及房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店確診者，分別感染不同的Omicron ，台灣累計十條本土獨立傳播鏈，其中六條仍找不到感染源，分別為桃園三條傳播鏈、台北房仲、宜蘭礁溪、亞東醫院等，均需積極追查釐清，其中又以台北、宜蘭這兩條最為重要。陳時中說，將積極疫調，以事實資料證實，無法證實則須待觀察。

「陸續有不同個案出現，代表還有傳播鏈正在進行」。台大兒童醫院院長黃立民表示，Omicron變異株不容易防範，一旦進入社區傳播，想透過疫調、匡列手段來阻絕疫情擴散，「這是高難度的事情」。

昨日桃園再增29人，包含遠雄自貿區14人、加貝爾幼兒園衍生群聚8人、因聚餐染疫6人，1人則感染來源不明。自桃機相關確診爆發以來，本土個案已有371例，其中至少235名確診者與餐廳有關，包括員工、用餐顧客以及其家人，約占染疫人數的六成，比率相當高。桃園市長鄭文燦昨率先要求餐廳座位減半等管制措施。

這波本土社區群聚爆發以來，從北至南多條傳播鏈都與餐廳用餐有關。其中，最大傳播鏈為桃機、銀行員、西堤及自由貿易園區個案，主因在於聚餐染疫造成疫情擴散。

鑑於餐廳飛沫、接觸感染多，目前被列為高風險場域，北市、桃園昨都發出細胞簡訊，大規模匡列確診者曾涉足的多家餐廳，提醒重疊足跡的消費者收到簡訊盡快前往採檢。

另外，高雄港相關個案新增12人確診，包含新光輪客戶及台南親戚聚會，導致台南夫妻染疫。宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚再添2人確診；北市1名幼兒園教師確診，因曾跟確診房仲友人出現在同一麵館。

「陸續有不同個案出現，代表還有傳播鏈正在進行」。台大兒童醫院院長黃立民表示，Omicron變異株不容易防範，一旦進入社區傳播，想透過疫調、匡列手段來阻絕疫情擴散，「這是高難度的事情」。