台本土+46例 6成確診與用餐有關

這波本土疫情約三分之二確診者與餐廳有關，但台指揮中心仍不考慮禁止內用，也不會強制設隔板。記者侯永全／攝影

台灣26日本土確診及境外移入均新增46例個案，總計92例；繼西堤餐廳外，又爆出多起用餐聚會及餐廳群聚案，包括桃園涮涮鍋及雙北確診個案於同家麵館用餐。儘管多名地方首長都提到這波疫情 擴散與聚餐吃飯有關，指揮中心指揮官陳時中 仍表示，不會全面禁止內用或升三級，否則將嚴重影響民生問題；至於餐廳內是否設隔板或採梅花座，陳時中說，「不反對，但我們沒有強制」。

桃園餐廳率先座位減半

26日桃園再增29人，包含遠雄自貿區14人、加貝爾幼兒園衍生群聚8人、因聚餐染疫6人，1人則感染來源不明。自桃機相關確診爆發以來，本土個案已有371例，其中至少235名確診者與餐廳有關，包括員工、用餐顧客以及其家人，約占染疫人數的2/3，比率相當高。桃園市長鄭文燦26日率先要求餐廳座位減半等管制措施。

隔板沒效？沒共桌確診

台北市長柯文哲仍主張疫苗護照早點上線，他指出，目前發現有些感染的不是坐旁邊，而是隔壁桌，為什麼坐中間反而沒有被感染？一定是因打疫苗，且實務上看，隔板也不見得這麼有效。

26日46例本土個案中，多人在餐廳感染，沒有共桌也確診；另外46例境外移入個案，25例為機場落地採檢確診，21例於居家隔離採出陽性。

這波本土社區群聚爆發以來，從北至南多條傳播鏈都與餐廳用餐有關。其中，最大傳播鏈為桃機、銀行員、西堤及自由貿易園區個案，主因在於聚餐染疫造成疫情擴散。

鑑於餐廳飛沫、接觸感染多，目前被列為高風險場域，北市、桃園26日都發出細胞簡訊，大規模匡列確診者曾涉足的多家餐廳，提醒重疊足跡的消費者收到簡訊盡快前往採檢。

北市幼園教師吃麵染疫

另外，高雄港相關個案新增12人確診，包含新光輪客戶及台南親戚聚會，導致台南夫妻染疫。宜蘭礁溪長榮 鳳凰酒店群聚再添2人確診；北市1名幼兒園教師確診，因曾跟確診房仲友人出現在同一麵館。

台指揮中心26日公布最新基因定序，雙北圓山廚師及房仲相關案、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店確診者，分別感染不同的Omicron，台灣國內累計10條本土獨立傳播鏈，其中6條仍找不到感染源。

另外，桃園機場前進指揮所自1月5日成立後，一線人員經多次PCR檢驗，已無增加相關確診者，桃機指揮官王必勝26日表示，顯示桃機現在已經相當乾淨穩定。指揮中心指揮官陳時中日前表示，桃機疫情觀察至28日，若無特別情況將解編。