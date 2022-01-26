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高雄學測生確診 80師生集中檢疫「不能跟家人過年」

台灣新聞組／綜合26日電
為了阻斷高雄港傳播鏈，高市衛生局在前鎮漁港成立篩檢站，一旁還有漁船在卸魚貨。（記者劉學聖／攝影）
為了阻斷高雄港傳播鏈，高市衛生局在前鎮漁港成立篩檢站，一旁還有漁船在卸魚貨。（記者劉學聖／攝影）

新冠肺炎疫情未歇，昨天新增13名本土個案、25名境外移入個案；桃園、高雄疫情仍然嚴峻。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前共有六條感染源不明傳播鏈，其中桃園三例足跡連不上讓指揮中心比較關心，目前正積極疫調防堵，這兩天會公布「春節過年指引」讓民眾安心過好年。

陳時中說，昨天本土個案較少是因為桃園自貿港區無新增個案，但「沒驗出不代表能掉以輕心」，因為該檢驗的人沒有全部來；遠雄自貿港區防疫前進指揮所指揮官王必勝說，昨採檢2619人都是陰性，意味疫情沒從加值園區擴散到其他作業區，但828人採檢未到，已要求各公司負起責任。

將公布春節防疫指引

高雄有一名住在旗津的男學生剛參加完學測就確診，同試場接觸者214人被匡列，其中同校師生八十餘人雖快篩陰性，但仍被以防疫巴士載到集中檢疫所居家隔離，家人及考生錯愕說：「隔離14天，家人不能一起過年了。

此外，高雄市府除了加強旗津防疫措施，婚宴、廟會一律暫停，市長陳其邁還說，旗津只有三成五社區民眾前往篩檢，會請里幹事、里長挨戶通知，港區相關人員收到細胞簡訊未依指示前往採檢者，將依傳染病防治法處3000至1萬5000元(台幣，以下同)罰鍰。

昨天新增本土個案為4男9女，其中桃機相關群聚增三個案，皆為解隔採檢驗出；南桃園新增三例不明感染的確診個案，包括一對3歲和6歲的幼兒園姊妹，因出現感冒症狀，就醫採檢陽性；另名龍潭50多歲退休男性，同樣因症狀就醫而確診。

境外移入傳染台南嬤

 

感染源不明的圓山飯店群聚再添一人，從事房仲男子（案18375）的客戶確診；宜蘭礁溪長榮酒店群聚，確診員工（案18495）的一名家人也染疫。

台南連續212天沒有本土個案後，昨新增兩例。一例為70多歲婦人，因照顧從美國返台的外孫女而染疫；另一例是50多歲女性，接觸高雄港群聚個案而感染，出現症狀後自行就醫，還逛了年貨大街。

社區陸續出現不明感染源個案，年後防疫是否升級？陳時中說，國際疫情嚴重，台灣個案相對零星，目前仍處研判期，這一、兩天會公布「春節防疫指引」，供民眾參考。

帛琉旅遊升三級警告

境外移入新增25名個案。前日首見帛琉返台確診個案，雖為當地住民，非旅遊團團員，但陳時中宣布，帛琉即日起升為第三級警告，比照其他國家入境管制，「帛琉旅遊泡泡」形同破滅，陳時中說，已取消1月29日相關航班，此後航班依照合約處理。

防疫 陳時中 疫情

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