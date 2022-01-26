確診者101跑精品趴 陳柏霖等9名男星「同場」

陳柏霖出席LV男裝2022春夏預覽。（記者沈昱嘉／攝影）

台北、桃園昨天都出現不明感染源的確診個案。某雜誌男編輯因曾和確診男房仲看屋，被匡列採檢後確診，他21日曾到台北101參加LV男裝活動，陳柏霖等九名男藝人在場，衛生單位至昨晚仍在匡列、疫調。桃園則有一名退休 男子曾到竹北一家知名小舞廳歡唱五小時，因沒有隔間，當地居民憂心引爆疫情 。

LV男裝活動傳出有與會人員確診，當天出席的藝人包括陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、林哲熹、范少勳、張軒睿、章廣辰等，他們接獲消息也趕緊進行快篩，陳柏霖表示，「沒事，已快篩了，當天防疫措施也都有做好」；林柏宏透過經紀人表示快篩顯示為陰性，為確保安全再快篩也是陰性。

確診男房仲為圓山飯店西點女廚師的哥哥，曾至多間餐廳用餐，餐飲足跡風險較高，已將四處列為高風險場域。另外，桃園市昨天新增七例本土個案，其中三例感染源不明，包括就讀同一幼兒園的姊妹、一位退休男性；由於退休男子21日曾到新竹縣尖石鄉和朋友泡茶下棋、23日到竹北一家卡拉OK歡唱五小時，全程沒戴口罩 ，居民十分擔憂疫情擴散。

據了解，竹北這家卡拉OK是當地知名的小舞廳，雖然位置偏僻，也沒有女陪侍，但假日生意很好，座位區間沒隔開，完全開放式空間，當地居民十分憂心出現類似「北部茶室風暴」。

新竹縣衛生局已要求卡拉OK停業二周清消，同時匡列39名接觸者居家隔離，仍在採檢當中。

桃園昨天有三例是隔離期滿篩檢確診，由於都在居隔，對社區威脅較小。還有一名20歲女性，因曾與確診的宜蘭礁溪飯店員工餐敘，已匡列18人居隔採檢。

桃園市長鄭文燦認為，這例相關感染源還要經過疫調，它就是一個傳播鏈，重點是要把所有人都匡列出來。