台本土+13 高雄嚴防 學測生確診

為了阻斷高雄港傳播鏈，高市衛生局在前鎮漁港成立篩檢站，一旁還有漁船在卸魚貨。記者劉學聖／攝影

台灣新冠肺炎疫情 未歇，25日新增13名本土個案、25名境外移入個案；桃園、高雄疫情仍然嚴峻。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，目前共有6條感染源不明傳播鏈，其中桃園3例足跡連不上讓指揮中心比較關心，目前正積極疫調防堵，這兩天會公布「春節過年指引」讓國人安心過好年。

陳時中說，25日本土個案較少是因為桃園自貿港區無新增個案，但「沒驗出不代表能掉以輕心」，因為該檢驗的人沒有全部來；遠雄自貿港區防疫 前進指揮所指揮官王必勝說，25日採檢2619人都是陰性，意味疫情沒從加值園區擴散到其他作業區，但828人採檢未到，已要求各公司負起責任。

旗津婚宴廟會暫喊卡

高雄有1名住在旗津的男學生剛參加完學測就確診，同試場接觸者214人被匡列，高雄市府除了加強旗津防疫措施，婚宴、廟會一律暫停，市長陳其邁還說，旗津只有3成5社區民眾前往篩檢，會請里幹事、里長挨戶通知，港區相關人員收到細胞簡訊未依指示前往採檢者，將依傳染病防治法處3千至1萬5千元罰鍰。

25日新增本土個案為4男9女，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中桃機相關群聚增3個案，皆為解隔採檢驗出；南桃園新增3例不明感染的確診個案，包括一對3歲和6歲的幼兒園姊妹，因出現感冒症狀，就醫採檢陽性；另1名龍潭50多歲退休男性，同樣因症狀就醫而確診。

境外移入傳染台南老婦人

感染源不明的圓山飯店群聚再添1人，從事房仲男子（案18375）的客戶確診；宜蘭礁溪長榮酒店群聚，確診員工（案18495）的1名家人也染疫。台南市出現1例由境外移入個案引發的本土個案，1名老婦人因照顧國外返台染疫的家人而染疫。另一例是住在善化的50多歲女性，接觸高雄港群聚個案而感染；高雄港群聚事件新增4確診，包括外包商同事、家人。

目前不明感染源個案可分為6條線，分別為圓山飯店員工家人群聚、宜蘭礁溪長榮酒店群聚、桃園大湳市場母女、桃園孕婦及25日確診的桃園小姊妹、龍潭退休男子；陳時中表示，桃園3例足跡還連不上，讓指揮中心比較關心。

社區陸續出現不明感染源個案，加上國際疫情嚴峻，年後防疫警戒是否升級？陳時中說，國際疫情嚴重，台灣個案相對零星，目前仍處研判期，觀察幾個群聚事件是否擴大，這一、兩天會公布「春節防疫指引」，供民眾參考遵循。

帛琉旅遊升三級警告

台灣境外移入新增25名個案為8男17女，年齡介於10多歲至70多歲。前日首見帛琉返台確診個案，雖為當地住民，非旅遊團團員，但陳時中宣布，帛琉即日起升為第三級警告，比照其他國家入境管制，入境均應附航班「前兩日核酸陰性報告」及預訂「檢疫居所證明」才可搭機來台，並適用春節檢疫專案。

「帛琉旅遊泡泡」形同破滅，陳時中說，已經取消1月29日相關航班，此後航班依照合約處理。