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確診者足跡波及9男星 陳柏霖李智凱快篩陰性報平安

中央社台北25日電
范少勳穿Vuitton Rockers上衣36,200元、百褶裙78,000元、LV Runner Tatic休閒鞋40,800元。記者沈昱嘉／攝影
范少勳穿Vuitton Rockers上衣36,200元、百褶裙78,000元、LV Runner Tatic休閒鞋40,800元。記者沈昱嘉／攝影

時尚品牌LV日前在台北101舉辦的活動，今天傳出有確診者足跡，陳柏霖、林柏宏、李智凱等9名出席男星接到通知快篩，目前尚未傳出快篩陽性消息。

LV近期在台北101打造全新男裝專門店，21日品牌舉辦開幕活動，邀請藝人陳柏霖、劉冠廷、林柏宏、張軒睿、范少勳、章廣辰、林哲熹、小提琴家李齊以及體操國手李智凱同台亮相。今天卻傳出當晚有確診者足跡現身活動，讓同台明星們緊急做快篩確定健康狀態。

台北101今天晚上也表示，21日下午3時至6時購物中心4樓廣場其中的快閃店，今天獲報有確診者足跡，這名確診者造訪的櫃位已即刻停業，晚間也進行購物中心全館大清消，明天將休館一日。

李智凱透過經紀人表示，活動當天李智凱全程都有配戴口罩，也有做好防護措施，在得知有確診者的消息後，也立即快篩檢測，結果是陰性，也謝謝外界的關心。

陳柏霖經紀人對中央社記者表示，陳柏霖已快篩，當天防疫措施也都有做好，謝謝關心。

林柏宏經紀人也回覆，有接獲消息，團隊這幾天都有工作，23日才做過快篩，都是陰性。活動當天都是全程戴口罩，目前也通知工作人員再做一次，謝謝大家關心。林柏宏今晚也緊急做完快篩，顯示為陰性，且會繼續注意健康狀況。

林哲熹經紀人則回覆林哲熹快篩陰性結果的照片，並指出團隊目前快篩皆沒問題。范少勳經紀人說，收到通知之後全員快篩，結果都是陰性，希望大家都平安健康。

章廣辰經紀人回覆，章廣辰今天有做快篩，呈現陰性，感謝大家關心。張軒睿經紀人也回報平安，今晚張軒睿剛做完的快篩也是陰性。

劉冠廷經紀人回覆，劉冠廷篩檢結果為陰性。李齊經紀人回應，已經安排快篩，活動當天都沒有拿下口罩。

林柏宏、陳柏霖、劉冠廷出席路易威登台北101男裝專門店。記者沈昱嘉／攝影
林柏宏、陳柏霖、劉冠廷出席路易威登台北101男裝專門店。記者沈昱嘉／攝影

口罩 篩檢 檢測

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