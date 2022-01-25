清零或共存？ 立委：決策要明確 別模稜兩可

桃園市在足跡及移工熱區如中壢火車站增設採檢站，供民眾和移工採檢。（記者曾增勳／攝影）

台灣本土疫情 再起，對於未來防疫 方針是「清零」或是「與病毒共存」，民眾黨立委蔡壁如表示，方向確定了才能安民心，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中必須做出明確的決策，不能老是模稜兩可，說些「可能會、可能也不會」的幹話。民眾黨立委張其祿也呼籲，考量「疫情常態化」，政府應建立指導民眾及業者如何面對突發的疫情警戒之「新防疫生活應變指引」。

蔡壁如指出，Omicron 變種病毒擴散速度比想像還要快，雖然輕症患者居多，但仍然必須隔離治療，如果這些輕病患者全部湧入醫院，台灣的醫療量能勢必無法負荷。

蔡壁如也質疑，民間已提出許多建言和方法，「指揮中心呢？」與其花時間去想如何引導民眾對疫情的思考方向，不如快點告訴民眾，究竟要清零還是共存。

張其祿表示，Omicron在國內肆虐，但是目前大部分防疫措施仍屬業者及民眾自發性，從上一波三級警戒降級後，未見更新的防疫生活指引，防疫簡訊實聯制也自去年5月疫情高峰5億6000多萬則，到12月降到2億9000萬則，可發現國民已明顯進入了防疫疲乏，壓力也可能累積到高點。

張其祿呼籲，政府應建立「新防疫生活應變指引」，指導業者與民眾面對疫情突發狀況的應變對策，同時簡訊實聯制也必須在「保證維護民眾個資權益」下設法繼續養成國民使用習慣及信心，確保疫調仍可持續進行；面對長期防疫壓力及社會活動降低所造成的國民心理影響，政府也必須主動建立協助管道。