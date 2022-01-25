春節+疫情 物流喊暫停 北台灣生鮮送不出急壞民眾

春節加上疫情嚴峻，使物流運送受到極大影響。（本報資料照片）

台灣宅配通、宅急便等物流業者，因春節訂單及疫情 影響，日前暫停收件配送至苗栗以北縣市的包裹，許多生鮮物品都送不出去，民眾急，業者更急。不少物流業者都表示，近期宅配將進行相關服務調整，但後續會逐漸恢復量能。

黑貓宅急便坦言，受到疫情影響，加上農曆年前本就是物流高峰，近日的確有做出調控，其中新竹以北地區，在本周五之前都有控量，周三前停止收取一般包裹，而周四後應該就會恢復一般民眾的收件。

而宅配通也公告，受到疫情及年節影響，低溫 包裹暴增為了不影響配送時效，到28日前，基隆雙北以及桃竹苗等地區，進行低溫貨量控管，嘉里大榮則是直到2月6日，都暫停指定日期及配送時段，新竹物流在28日最後配送日之後，春節期間暫停配送。

許多民眾在春節前都會訂購海鮮，離島澎湖因為仰賴海空運，碰到疫情防疫 加嚴，更是首當其衝。澎湖區漁會日前臨時接到物流業者通知，因疫情及春節爆單因素，取消苗栗以北縣市的低溫宅配，許多原訂在春節前出貨的生鮮訂單受阻，影響業者過年檔次業績。

澎湖縣府昨緊急與航空公司、貨運業者協調，最後推出解決方案，今起至29日受理訂單，協助澎湖業者配送生鮮包裹，每日協助100件，使用者付費。寄送業者先至縣府提供的網站填單，採空運運送至松山機場，運抵台北後，由澎縣府台北辦公室派人協助領貨，再交由貨運公司冷鏈宅配，等同由縣府協助業者從台北直接寄送包裹至客戶手中。